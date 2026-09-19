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ΗΠΑ: Ηλικιωμένος έκανε παρατήρηση σε 17χρονη σε σούπερ μάρκετ, εκείνη κάλεσε τους γονείς της και τον ξυλοκόπησαν μέχρι θανάτου

 19.09.2026 - 17:46
ΗΠΑ: Ηλικιωμένος έκανε παρατήρηση σε 17χρονη σε σούπερ μάρκετ, εκείνη κάλεσε τους γονείς της και τον ξυλοκόπησαν μέχρι θανάτου

Ηλικιωμένος πελάτης σούπερ μάρκετ στις ΗΠΑ ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου από τους γονείς 17χρονης υπαλλήλου, με την οποία είχε διαπληκτιστεί αφού την κατηγόρησε ότι παραλίγο να χτυπήσει τη σύζυγό του με ένα καροτσάκι αγορών.

Ο Μπερτ Ατιένζα πέθανε από τραύμα στο κεφάλι μετά την επίθεση στο Walmart στο Νόρφολκ της Βιρτζίνια στις 8 Ιουνίου, όπως μετέδωσε το WTKR. «Ο σύζυγός μου μπορούσε ακόμα να μιλήσει, είπε: “βοήθησέ με, σήκω”, αλλά του είπα: “Όχι, αιμορραγείς. Το στόμα σου αιμορραγεί. Έρχεται το ασθενοφόρο”. Τον κοίταξα ξανά. Είχε χάσει πλέον τις αισθήσεις του», είπε η σύζυγος του Ατιένζα, Ζόζεφιν στην New York Post.

Ο 77χρονος έκανε ψώνια με τη σύζυγό του, με την οποία ήταν παντρεμένος εδώ και 42 χρόνια, μετά από μια πρωινή επίσκεψη στην εκκλησία, όταν 17χρονος υπάλληλος μπήκε στο διάδρομο όπου βρισκόταν το ζευγάρι και παραλίγο να χτυπήσει τη Ζόζεφιν με ένα καροτσάκι.

«Είπε “παραλίγο να χτυπήσεις τη γυναίκα μου με το βαρύ καροτσάκι σου, και δεν της είπες ούτε ένα συγγνώμη”. Αν δει κάτι που δεν του αρέσει, θα στο πει χωρίς περιστροφές. Έτσι είναι τα πράγματα. Δεν τον ένοιαζε ποιος είσαι», δήλωσε η Ζόζεφιν. Η γυναίκα διαφώνησε με τον υπάλληλο που πέταξε ένα κουτί προς το ζευγάρι. Ο έφηβος φέρεται να κάλεσε τους γονείς του. Ο Τράβις Γουάιτ και η Έρικα Μίτσελ αναζητούσαν το ηλικιωμένο ζευγάρι μέσα στο κατάστημα λίγα λεπτά αργότερα.

Ο Μπερτ περιεργαζόταν ένα ράφι σε έναν από τους διαδρόμους, όταν ο Γουάιτ και ο Μίτσελ του επιτέθηκαν. Άρπαξαν τον ηλικιωμένο, τον έσπρωξαν και τον γρονθοκόπησαν. Στη συνέχεια τον έσπρωξαν πάνω στα ράφια και ο ηλικιωμένος κατέρρευσε στο έδαφος και τον κλώτσησαν.

«Ενώ ήταν στο πάτωμα, συνέχιζαν να τον κλωτσούν και τους είπα να σταματήσουν. Ο άνδρας μου έχει καρδιολογικά προβλήματα», είπε η Ζόζεφιν.

Ο Μπερτ Ατιένζα μίλησε για λίγο στη σύζυγό του, αλλά στη συνέχεια έχασε τις αισθήσεις του. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και εξέπνευσε την επόμενη μέρα. Οι ιατρικές αρχές χαρακτήρισαν τον θάνατό του ως ανθρωποκτονία.

Ο 44χρονος Γουάιτ και ο 42χρονος Μίτσελ, συνελήφθησαν λίγες μέρες αργότερα και κατηγορήθηκαν για πρόκληση σωματικών βλαβών με δόλο, πρόκληση σωματικών βλαβών με επιβαρυντικές περιστάσεις και συνωμοσία για τη διάπραξη κακουργήματος. Οι κατηγορίες μετατράπηκαν αργότερα σε ανθρωποκτονία δευτέρου βαθμού.

Ο δικηγόρος τους αμφισβήτησε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι οι ύποπτοι δολοφόνοι υπερασπίζονταν την κόρη τους και ότι η επίθεση δεν ήταν προμελετημένη.

«Δεν πήγαν εκεί με την πρόθεση να συμβεί κάτι τέτοιο. Ήταν μια κατάσταση γεμάτη ένταση. Τους τηλεφώνησε η κόρη τους. Ήταν σε απόγνωση. Πήγαν, όπως θα έκανε κάθε γονιός, για να βεβαιωθούν ότι η κόρη τους ήταν ασφαλής και τότε η κατάσταση ξέφυγε. Ήταν αυθόρμητο», δήλωσε ο Τζέιμς Μπροκολέτι στο WTKR.

«Πιστεύουμε ότι τα αποδεικτικά στοιχεία στοιχειοθετούν, στην καλύτερη περίπτωση, μια επίθεση, επειδή χτύπησαν τον άνδρα με γροθιές. Υπάρχουν κάποια στοιχεία ότι ο πελάτης μου μπορεί να τον κλώτσησε, αλλά αυτό αποτελεί απλή επίθεση, δηλαδή πλημμέλημα. Δεν υπάρχει τίποτα που να υπερβαίνει αυτό, που να υποδηλώνει ότι υπήρχε οποιαδήποτε πιθανότητα ή πιθανότητα ή πιθανότητα αυτός ο άνδρας να πεθάνει ως αποτέλεσμα αυτού του συμβάντος», συμπλήρωσε.

Κρατούνται στη φυλακή του Νόρφολκ χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης με εγγύηση. Η έφηβη κόρη τους, η οποία δεν εργάζεται πλέον στο Walmart, κατηγορήθηκε για επίθεση και ξυλοδαρμό, βαριά πρόκληση σωματικών βλαβών με δόλο και συνωμοσία για τη διάπραξη κακουργήματος ενώ κρατείται στο κέντρο κράτησης ανηλίκων του Νόρφολκ.

Πηγή: protothema.gr

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