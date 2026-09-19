ΥΠΟΙΚ: Στενή παρακολούθηση πληθωρισμού, ετοιμότητα λήψης μέτρων

Στις επιδράσεις του αυξημένου πληθωρισμού στο κόστος διαβίωσης των πολιτών, και στην ανάγκη για στενή παρακολούθηση της κατάστασης σε συλλογικό επίπεδο αναφέρθηκε ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός στο Δουβλίνο.

Ανακοίνωση από το Υπουργείο Οικονομικών αναφέρει ότι ολοκληρώθηκαν το Σάββατο στο Δουβλίνο οι εργασίες του Eurogroup, καθώς και του Άτυπου Συμβουλίου Οικονομικών και Δημοσιονομικών Θεμάτων της ΕΕ (Ecofin).

Την Παρασκευή, οι Υπουργοί εξέτασαν τις πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις και τις προτεραιότητες οικονομικής πολιτικής, με τη συμμετοχή της Προέδρου της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Στην παρέμβασή του ο κ. Κεραυνός ανέδειξε τις επιδράσεις του αυξημένου πληθωρισμού στο κόστος διαβίωσης των πολιτών, σημειώνοντας την ανάγκη για στενή παρακολούθηση της κατάστασης σε συλλογικό επίπεδο και την ετοιμότητα για λήψη κατάλληλων μέτρων πολιτικής για στήριξη των οικονομιών βραχυπρόθεσμα προς άμβλυνση των αρνητικών αυτών συνεπειών, χωρίς ωστόσο να υπονομεύονται οι προσπάθειες για διασφάλιση της βιωσιμότητας των δημοσίων οικονομικών σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα και ενίσχυση της ανθεκτικότητας σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Κεραυνός έθεσε τον προβληματισμό του σχετικά με τις επιπτώσεις της σύγκρουσης στην Μέση Ανατολή, η οποία έχει αυξήσει την αβεβαιότητα, με καθοδικό κίνδυνο για την ανάπτυξη και ανοδικό για τον πληθωρισμό.

Διερωτήθηκε στο πλαίσιο αυτό κατά πόσο θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση σε έναν ενεργότερο ρόλο για την ευρωπαϊκή διπλωματία, ώστε να καταστεί περισσότερο δυναμική και προληπτική, σε σχέση με τη μείωση των εντάσεων και τερματισμό των συγκρούσεων.

Καταλήγοντας, σημείωσε πως οφείλουμε παράλληλα να επικεντρωθούμε στις προσπάθειές μας —τόσο σε εθνικό όσο και σε ενωσιακό επίπεδο— στην έγκαιρη υλοποίηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων, ιδίως όσον αφορά στην ολοκλήρωση της Ένωσης Αποταμίευσης και Επενδύσεων, στην ψηφιακή χρηματοδότηση, στην προώθηση της καινοτομίας και στην εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το άτυπο συμβούλιο Ecofin ξεκίνησε με γεύμα εργασίας, στο οποίο οι Υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις σε σχέση με την ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού τραπεζικού τομέα, στη βάση παρουσίασης της πρόσφατης έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Στην παρέμβασή του ο κ. Κεραυνός, αφού αναγνώρισε την πρόοδο σε σχέση με την ανθεκτικότητα του Τραπεζικού τομέα στην Ευρώπη, επανέλαβε τη διαχρονική θέση της Κύπρου υπέρ της ολοκλήρωσης της Τραπεζικής Ένωσης.

Υπό αυτό το πρίσμα επεσήμανε ότι θα πρέπει να εξεταστούν τρόποι με τους οποίους να αντιμετωπιστεί ο κατακερματισμός των τραπεζικών υπηρεσιών και να προωθηθεί η απλοποίηση των διαδικασιών, με απώτερο στόχο την δημιουργία ενός πραγματικά ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος.

Την ίδια στιγμή, οι προσπάθειες αυτές, σημείωσε, θα πρέπει να συνδυαστούν με την ύπαρξη αξιόπιστων ευρωπαϊκών διασφαλίσεων όσον αφορά τα επίπεδα κεφαλαίου και ρευστότητας των τραπεζικών ιδρυμάτων, ειδικότερα προς τα κράτη-μέλη υποδοχής. Ο μακροπρόθεσμος στόχος, σημείωσε, θα πρέπει να παραμείνει η δημιουργία ενός ενιαίου συστήματος εγγύησης των καταθέσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Την Παρασκευή το απόγευμα οι Υπουργοί, σε κοινή συνάντηση με τους Διοικητές Κεντρικών Τραπεζών, συζήτησαν για το μέλλον της καινοτομίας στον χρηματοπιστωτικό τομέα στην Ευρώπη.

Η πλειοψηφία των Υπουργών, αναφέρεται, συμφώνησε ότι η καινοτομία και η διείσδυση της τεχνολογίας στην παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, μπορεί να προσφέρει τεράστιες ευκαιρίες μείωσης του κόστους και γρηγορότερων συναλλαγών χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των συναλλαγών.

Περαιτέρω, οι Υπουργοί Οικονομικών και οι Διοικητές Κεντρικών Τραπεζών συμφώνησαν ότι η διείσδυση της τεχνολογίας στον χρηματοπιστωτικό τομέα, ενέχει κινδύνους, οι οποίοι θα πρέπει να αναγνωριστούν, να εξεταστούν και να αντιμετωπιστούν, διασφαλίζοντας την αποτελεσματική εποπτεία, η οποία να εγγυάται την νομισματική κυριαρχία, τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, αλλά και την ασφάλεια των επενδυτών / καταναλωτών.

Το Σάββατο το πρωί οι Υπουργοί Οικονομικών της ΕΕ συζήτησαν τις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης στην αγορά εργασίας, τον δημόσιο τομέα, την ενέργεια και το γεωπολιτικό περιβάλλον.

Ο Υπουργός Οικονομικών επεσήμανε ότι η τεχνητή νοημοσύνη, παρέχει τεράστιες ευκαιρίες αύξησης της παραγωγικότητας και της ανάπτυξης. Στόχος μας, συνέχισε, θα πρέπει να είναι η διευκόλυνση διείσδυσης της τεχνητής νοημοσύνης, για ενδυνάμωση της ανθεκτικότητας και της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Σε σχέση με τις επιπτώσεις στην ενέργεια, επεσήμανε ότι η λειτουργία κέντρων δεδομένων (σ.σ. απαραίτητων για την διείσδυση της τεχνητής νοημοσύνης) απαιτούν τεράστιες ποσότητες ενέργειας αλλά και νερού για ψύξη. Υπό αυτό το πρίσμα, οι Υπουργοί Οικονομικών θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι η ανάπτυξη τεχνολογιών Τεχνητής Νοημοσύνης δεν θα δημιουργεί στρεβλώσεις στην υπόλοιπη οικονομία.

Απώτερος στόχος μας, κατέληξε, θα πρέπει να είναι ο συνδυασμός επιτάχυνσης της παραγωγής πράσινης ενέργειας, με την διευκόλυνση διείσδυσης της τεχνητής νοημοσύνης, που τελικά θα συνεισφέρει αποφασιστικά στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, χωρίς να διαταράσσει την κοινωνική συνοχή στην Ευρώπη.