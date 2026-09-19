Στα 4.300 μέτρα για τους «Μικρούς Ήρωες» - Ένα συγκλονιστικό μήνυμα ελπίδας για τα παιδιά με καρκίνο (Φωτογραφίες)

Ένα ξεχωριστό ταξίδι, γεμάτο δύναμη, συγκίνηση και συμβολισμό, πραγματοποίησε η σημαία των «Μικρών Ηρώων», φτάνοντας μέχρι τις κορυφές των Ιταλικών Άλπεων.

Σε υψόμετρο που άγγιξε τα 4.300 μέτρα, η σημαία του Ιδρύματος υψώθηκε ως ένα δυνατό μήνυμα ελπίδας, αγάπης και συμπαράστασης προς όλα τα παιδιά που δίνουν καθημερινά τη δική τους μάχη απέναντι στον καρκίνο.

Η απαιτητική αποστολή πραγματοποιήθηκε από την 20μελή ομάδα του Γυμναστηρίου Μαχαλλεκίδη, η οποία, παρά τις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, κατάφερε να κατακτήσει δύο από τις υψηλότερες κορυφές των Ιταλικών Άλπεων, το Balmenhorn και την Pyramid Vincent.

Η ανάβαση ήταν ιδιαίτερα απαιτητική, καθώς η ομάδα χρειάστηκε να κινηθεί μέσα από παγετώνες, αντιμετωπίζοντας έντονη σωματική κόπωση και δύσκολες καιρικές και ορειβατικές συνθήκες. Ωστόσο, η αποφασιστικότητα και το ομαδικό πνεύμα αποτέλεσαν καθοριστικούς παράγοντες για την επιτυχή ολοκλήρωση της αποστολής.

Της προσπάθειας ηγήθηκε ο γυμναστής Γιώργος Μαχαλλεκίδης, με τη συνοδεία της Mountain Expedition Cyprus και του Γιώργου Φωτίου. Παράλληλα, δίπλα στην ομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της αποστολής βρέθηκε ο φωτογράφος Bora Markovic, καταγράφοντας μέσα από τον φακό του κάθε σημαντικό βήμα της προσπάθειας.

Μιλώντας για την εμπειρία, ο Γιώργος Μαχαλλεκίδης αναφέρθηκε στον ιδιαίτερο συμβολισμό της στιγμής:

«Εκεί ψηλά, στο Balmenhorn, μπροστά στο επιβλητικό άγαλμα του Ιησού Χριστού, νιώσαμε ακόμη πιο έντονα τη σημασία της ελπίδας, της δύναμης και της ελευθερίας. Αξίες που αφιερώσαμε στα παιδιά μας, τα οποία καθημερινά δίνουν τη δική τους μάχη απέναντι στον καρκίνο. Και εκεί, στην κορυφή, η ομάδα ύψωσε για ακόμη μία φορά τη σημαία των Μικρών μας Ηρώων».

Η σημαία των «Μικρών Ηρώων» είχε παραδοθεί στην ομάδα πριν από την αναχώρησή της από την Πρόεδρο του Ιδρύματος, κα Μπέττυ Αντωνιάδου, σε ένα ιδιαίτερα συγκινητικό κλίμα.

Από εκείνη τη στιγμή ξεκίνησε το δικό της συμβολικό ταξίδι, με προορισμό τις κορυφές των Άλπεων. Η άφιξή της στα 4.300 μέτρα αποτέλεσε μια ξεχωριστή στιγμή για όλους τους συμμετέχοντες, καθώς η προσπάθεια της ομάδας συνδέθηκε με τον αγώνα των παιδιών που καθημερινά αποδεικνύουν τι σημαίνει πραγματικά να είσαι «Μικρός Ήρωας».

Το Ίδρυμα Μικροί Ήρωες εκφράζει τη βαθιά του ευγνωμοσύνη στον Γιώργο Μαχαλλεκίδη και σε όλα τα μέλη της ομάδας για αυτή την ξεχωριστή πρωτοβουλία, στον Γιώργο Φωτίου για τη συνοδεία της αποστολής, καθώς και στον φωτογράφο Bora Markovic για την πολύτιμη συμβολή του στην καταγραφή της προσπάθειας.