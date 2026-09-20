Ποιοι γιορτάζουν σήμερα; Μην ξεχάσετε να τους ευχηθείτε!

Άγιοι της Ημέρας

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Εκκλησία της Κύπρου

Σήμερα, Κυριακή μετά την Ύψωση του Σταυρού και διαρκούσης της εορτής του Τιμίου και Ζωοποιού Ξύλου της Οικουμένης ο φύλακας, η Αγία μας Ορθόδοξος Εκκλησία, τιμά τη μνήμη του Μεγαλομάρτυρος Ευσταθίου, της συζύγου του Θεοπίστης και των δύο υιών τους, Αγαπίου και Θεοπίστου, καθώς και του Αγίου Μελετίου, επισκόπου Κύπρου.

Μόλις έμαθε ο ειδωλολάτρης αυτοκράτορας Τραϊανός ότι ο Πλακίδης – αυτό ήταν το όνομα του αγίου Ευσταθίου προτού βαπτισθεί – έγινε Χριστιανός, τον καθαίρεσε από το στρατιωτικό του αξίωμα και τον εξόρισε μαζί με την οικογένειά του. Ακολούθως τον απομόνωσαν από τη σύζυγό του και τους δύο γιούς του. Όταν, όμως, ο Τραϊανός συνάντησε δυσκολίες στους πολέμους, κάλεσε στο στράτευμα τον έμπειρο και γενναίο Ευστάθιο, ο οποίος συνετέλεσε τα μέγιστα στη νίκη.

Όμως, ο Αδριανός, διάδοχος του Τραϊανού, ζήτησε από τον στρατιωτικό Ευστάθιο να παρευρεθεί σε ειδωλολατρική γιορτή και να θυσιάσει στα είδωλα ως ευχαριστία για τη νίκη. Ο Άγιος αρνήθηκε και παραδέχθηκε δημόσια ότι με τη δύναμη του Εσταυρωμένου Σωτήρος Χριστού εξασφάλισε τη νίκη. Τότε, για την ομολογία Πίστεως του, φυλακίστηκε μαζί με όλα τα μέλη της οικογένειάς του. Τους βασάνισαν μέχρι που πέθαναν διαδοχικά, παραμένοντες μέχρι τέλους σταθεροί και ακλόνητοι στην αλήθεια του ιερού Ευαγγελίου και την παράδοση της Εκκλησίας.

Στην εποχή μας, η κοινωνία έχει απαραίτητα ανάγκη από άγιες οικογένειες, που μετατρέπουν το σπίτι τους σε «κατ’ οίκον Εκκλησία». Ιδιαίτερα, θα πρέπει όλοι να καταβάλουμε φιλότιμες προσπάθειες, για να στηρίξουμε τον θεσμό της οικογένειας, την αξία της τεκνογονίας, την τιμή των συζύγων, τον σεβασμό των παιδιών και το καλό παράδειγμα των γονέων.

Προς επίτευξη των ανωτέρω, χρειάζεται αγώνας καθημερινός και προσήλωση στον Εσταυρωμένο και Αναστημένο Θεάνθρωπο Ιησού Χριστό. Μέτρο του αγώνα και της υπομονής μας ο Τίμιος Σταυρός τὸ στήριγμα των πιστῶν.

«Σταυρός, ὁ φύλαξ πάσης τῆς οἰκουμένης· Σταυρός, ἡ ὡραιότης τῆς Ἐκκλησίας, Σταυρός, Βασιλέων τὸ κραταίωμα· Σταυρός, Πιστῶν τὸ στήριγμα· Σταυρός, Ἀγγέλων ἡ δόξα, καὶ τῶν δαιμόνων τὸ τραῦμα».

Του Επισκόπου Μεσαορίας Γρηγορίου