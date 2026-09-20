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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα; Μην ξεχάσετε να τους ευχηθείτε!

 20.09.2026 - 07:35
Ποιοι γιορτάζουν σήμερα; Μην ξεχάσετε να τους ευχηθείτε!

Σήμερα, 20 Σεπτεμβρίου, η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Ευσταθίου του Μεγαλομάρτυρος και της συνοδείας του, Θεοπίστης, Αγαπίου και Θεοπίστου. Η εορτή είναι σταθερή και τιμάται κάθε χρόνο στις 20 Σεπτεμβρίου.

Άγιοι της Ημέρας

Άγιος Ευστάθιος ο Μεγαλομάρτυρας
Αγία Θεοπίστη
Άγιος Αγάπιος

Ονόματα που γιορτάζουν

Ευστάθιος - Ευσταθία

Ευστάθιος
Στάθης
Σταθάς
Σταθάκος
Ευσταθία
Σταθούλα
Σταθία
Ευσταθούλα

Θεοπίστη - Θεόπιστος

Θεοπίστη
Πίστη
Θεόπιστος

Εκκλησία της Κύπρου

Σήμερα, Κυριακή μετά την Ύψωση του Σταυρού και διαρκούσης της εορτής του Τιμίου και Ζωοποιού Ξύλου της Οικουμένης ο φύλακας, η Αγία μας Ορθόδοξος Εκκλησία, τιμά τη μνήμη του Μεγαλομάρτυρος Ευσταθίου, της συζύγου του Θεοπίστης και των δύο υιών τους, Αγαπίου και Θεοπίστου, καθώς και του Αγίου Μελετίου, επισκόπου Κύπρου.

Μόλις έμαθε ο ειδωλολάτρης αυτοκράτορας Τραϊανός ότι ο Πλακίδης – αυτό ήταν το όνομα του αγίου Ευσταθίου προτού βαπτισθεί – έγινε Χριστιανός, τον καθαίρεσε από το στρατιωτικό του αξίωμα και τον εξόρισε μαζί με την οικογένειά του. Ακολούθως τον απομόνωσαν από τη σύζυγό του και τους δύο γιούς του. Όταν, όμως, ο Τραϊανός συνάντησε δυσκολίες στους πολέμους, κάλεσε στο στράτευμα τον έμπειρο και γενναίο Ευστάθιο, ο οποίος συνετέλεσε τα μέγιστα στη νίκη.

Όμως, ο Αδριανός, διάδοχος του Τραϊανού, ζήτησε από τον στρατιωτικό Ευστάθιο να παρευρεθεί σε ειδωλολατρική γιορτή και να θυσιάσει στα είδωλα ως ευχαριστία για τη νίκη. Ο Άγιος αρνήθηκε και παραδέχθηκε δημόσια ότι με τη δύναμη του Εσταυρωμένου Σωτήρος Χριστού εξασφάλισε τη νίκη. Τότε, για την ομολογία Πίστεως του, φυλακίστηκε μαζί με όλα τα μέλη της οικογένειάς του. Τους βασάνισαν μέχρι που πέθαναν διαδοχικά, παραμένοντες μέχρι τέλους σταθεροί και ακλόνητοι στην αλήθεια του ιερού Ευαγγελίου και την παράδοση της Εκκλησίας.

Στην εποχή μας, η κοινωνία έχει απαραίτητα ανάγκη από άγιες οικογένειες, που μετατρέπουν το σπίτι τους σε «κατ’ οίκον Εκκλησία». Ιδιαίτερα, θα πρέπει όλοι να καταβάλουμε φιλότιμες προσπάθειες, για να στηρίξουμε τον θεσμό της οικογένειας, την αξία της τεκνογονίας, την τιμή των συζύγων, τον σεβασμό των παιδιών και το καλό παράδειγμα των γονέων.

Προς επίτευξη των ανωτέρω, χρειάζεται αγώνας καθημερινός και προσήλωση στον Εσταυρωμένο και Αναστημένο Θεάνθρωπο Ιησού Χριστό. Μέτρο του αγώνα και της υπομονής μας ο Τίμιος Σταυρός τ στριγμα των πιστν.

«Σταυρς,  φλαξ πσης τς οκουμνης· Σταυρς,  ραιτης τς κκλησας, Σταυρς, Βασιλων τ κραταωμα· Σταυρς, Πιστν τ στριγμα· Σταυρς, γγλων  δξα, κα τν δαιμνων τ τραμα».

 Του Επισκόπου Μεσαορίας Γρηγορίου

 

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