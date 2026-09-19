Βάσω Μαζωνάκη σε θαυμαστές του αδελφού της - «Δώστε μου λίγο χρόνο»

Η Βάσω φορτισμένη από την απώλεια του αδελφού της, βρέθηκε στον χώρο όπου είχαν συγκεντρωθεί και αρκετοί θαυμαστές του Γιώργου Μαζωνάκη, θέλοντας να τον αποχαιρετήσουν και να αφήσουν ένα λουλούδι ή ένα μήνυμα στη μνήμη του.

Συγκινημένη, πλησίασε τους συγκεντρωμένους θαυμαστές και τους ζήτησε ιδιωτικότητα για λίγα λεπτά.

«Σας παρακαλώ, δώστε μου λίγο χρόνο να μείνω μόνη μου», τους είπε.

Η στιγμή καταγράφηκε από την κάμερα του Star.gr, με τη Βάσω Μαζωνάκη να προσπαθεί να διαχειριστεί αυτές τις δύσκολες ώρες για την οικογένειά της.

Πηγή: star.gr