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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα βλέμματα στη Νέα Υόρκη - Κρίσιμες επαφές του ΠτΔ για το Κυπριακό

 19.09.2026 - 20:26
Τα βλέμματα στη Νέα Υόρκη - Κρίσιμες επαφές του ΠτΔ για το Κυπριακό

Στη Νέα Υόρκη μεταφέρεται τις επόμενες ημέρες το ενδιαφέρον για το Κυπριακό, καθώς η παρουσία των εμπλεκόμενων πλευρών στην 81η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών δημιουργεί την ευκαιρία για επαφές και συζητήσεις σχετικά με τα επόμενα βήματα της διαδικασίας.

Η μετάβαση στη Νέα Υόρκη πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία, παρά τις επαφές των τελευταίων μηνών, δεν έχει καταγραφεί η απαιτούμενη πρόοδος ώστε να διασφαλιστεί μια νέα ουσιαστική συνάντηση σε τριμερές επίπεδο.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης έχει ήδη καταθέσει νέα δέσμη 19 προτάσεων, οι οποίες αφορούν Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, την ουσία των συνομιλιών και τη μεθοδολογία που θα μπορούσε να ακολουθηθεί.

Στο πλαίσιο της παρουσίας του στη Νέα Υόρκη, ο Πρόεδρος αναμένεται να έχει σειρά επαφών με αξιωματούχους και ηγέτες, ενώ ιδιαίτερη σημασία αποκτούν οι συναντήσεις του με την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ και τον ίδιο τον Αντόνιο Γκουτέρες.

Οι συναντήσεις αυτές αναμένεται να δώσουν εικόνα για το κατά πόσο υπάρχουν περιθώρια επανεκκίνησης της διαδικασίας και ποιες θα μπορούσαν να είναι οι επόμενες κινήσεις.

Παράλληλα, ο Νίκος Χριστοδουλίδης θα έχει επαφές με τους Μόνιμους Αντιπροσώπους των πέντε Μόνιμων Μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας, ενώ το πρόγραμμά του περιλαμβάνει και συναντήσεις με ξένους ηγέτες και εκπροσώπους διεθνών οργανισμών και επιχειρήσεων.

Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αρχίζει στις 22 Σεπτεμβρίου, ενώ την επόμενη ημέρα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναμένεται να απευθυνθεί στην Ολομέλεια.

Το ενδιαφέρον, ωστόσο, παραμένει στραμμένο κυρίως στις επαφές που θα πραγματοποιηθούν στο περιθώριο της Συνέλευσης και στο κατά πόσο αυτές θα δημιουργήσουν νέα δεδομένα για το Κυπριακό.

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