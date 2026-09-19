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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Πτώση 15χρονης στη Λεμεσό: Στο μικροσκόπιο οι συνθήκες - Τι εξετάζουν οι Αρχές

 19.09.2026 - 21:23
Πτώση 15χρονης στη Λεμεσό: Στο μικροσκόπιο οι συνθήκες - Τι εξετάζουν οι Αρχές

Νέα δεδομένα εξετάζουν οι Αρχές σε σχέση με την υπόθεση της 15χρονης που έπεσε από διαμέρισμα, με τις έρευνες να επικεντρώνονται στις συνθήκες που επικρατούσαν πριν από το περιστατικό.

Όπως μεταδόθηκε σε ρεπορτάζ του Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων του Alpha, οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν, μεταξύ άλλων, τις συνθήκες κάτω από τις οποίες οι ανήλικοι βρίσκονταν στο διαμέρισμα χωρίς επίβλεψη ενήλικα.

Υπενθυμίζεται ότι, ο περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 4 τα ξημερώματα, όταν η 15χρονη βρισκόταν σε διαμέρισμα στη Λεμεσό, μαζί με άλλους τέσσερις συνομήλικούς της, για πάρτι. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, η ανήλικη κάποια στιγμή έπεσε από το παράθυρο του διαμερίσματος, το οποίο βρίσκεται στον τρίτο όροφο πολυκατοικίας.

Η πτώση της ανακόπηκε στην οροφή ξύλινης κατασκευής που βρίσκεται στο ισόγειο της πολυκατοικίας.

Ο Εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας, Βύρωνας Βύρωνος, ανέφερε πως, με βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία που βρίσκονται υπό διερεύνηση, η 15χρονη έπεσε από παράθυρο διαμερίσματος στον τρίτο όροφο πολυκατοικίας, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.

Αμέσως μετά το περιστατικό κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες και στήθηκε επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό της ανήλικης.

Όπως ανέφερε ο Εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέας Κεττής, η 15χρονη προσεγγίστηκε από ομάδα διάσωσης, τοποθετήθηκε σε φορείο ακινητοποίησης σε συνεργασία με την Υπηρεσία Ασθενοφόρων και στη συνέχεια παραδόθηκε σε ασθενοφόρο όχημα για τη μεταφορά της στο ΤΑΕΠ του Νοσοκομείου Λεμεσού.

Η ανήλικη μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται για παρακολούθηση, με την κατάσταση της υγείας της να χαρακτηρίζεται εκτός κινδύνου.

Στο μεταξύ, οι ανακριτές επιχειρούν να διαπιστώσουν τι ακριβώς συνέβη πριν από την πτώση και κάτω από ποιες συνθήκες βρίσκονταν οι ανήλικοι στο διαμέρισμα.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο ρεπορτάζ του Alpha, μαρτυρίες κάνουν λόγο για κατανάλωση ποσότητας αλκοόλ από την παρέα των ανηλίκων. Το συγκεκριμένο στοιχείο εξετάζεται από τις Αρχές στο πλαίσιο της διερεύνησης.

Παράλληλα, η Αστυνομία εξετάζει για ποιο λόγο τα παιδιά βρίσκονταν στο διαμέρισμα χωρίς την επίβλεψη ενήλικα και ποιες ήταν οι συνθήκες που επικρατούσαν στον χώρο πριν από το περιστατικό.

«Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό διερευνώνται από το ΤΑΕ Λεμεσού», ανέφερε ο Εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας, Βύρωνας Βύρωνος.

Στο πλαίσιο της έρευνας κλήθηκαν για κατάθεση και γονείς των παιδιών, ενώ έχει ενημερωθεί και το Γραφείο Ευημερίας.

Οι έρευνες συνεχίζονται από το ΤΑΕ Λεμεσού, με τις Αρχές να επιχειρούν να συνθέσουν το σκηνικό που επικρατούσε στο διαμέρισμα και να εξακριβώσουν τις ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στην πτώση της 15χρονης.

Δείτε το σχετικό ρεπορτάζ:

 

 

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