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Πώς να καθαρίσετε τις γυάλινες πόρτες της ντουζιέρας - Το λάθος που μπορεί να τις χαράξει

 19.09.2026 - 21:16
Πώς να καθαρίσετε τις γυάλινες πόρτες της ντουζιέρας - Το λάθος που μπορεί να τις χαράξει

Οι γυάλινες πόρτες της ντουζιέρας χαρίζουν φωτεινότητα στο μπάνιο, αλλά σαπούνια και άλατα μπορούν γρήγορα να θαμπώσουν την επιφάνειά τους.

Η χρήση γυάλινων επιφανειών στη ντουζιέρα έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλής τα τελευταία χρόνια, καθώς μπορεί να κάνει το μπάνιο να δείχνει πιο φωτεινό και ευρύχωρο.

Η συντήρησή τους, ωστόσο, απαιτεί προσοχή, καθώς τα υπολείμματα σαπουνιού και οι λεκέδες από το νερό συγκαταλέγονται στα συχνότερα προβλήματα που αλλοιώνουν την καθαρή και λαμπερή όψη του γυαλιού.

Η Re-Bath, εταιρεία που ειδικεύεται στις ανακαινίσεις μπάνιων στις ΗΠΑ, επισημαίνει ότι οι σημερινές τάσεις στα ντους κυμαίνονται από το ιδιαίτερα μοντέρνο έως το ρουστίκ στιλ, με το γυαλί να συμβάλλει σημαντικά στην αίσθηση φωτεινότητας και μεγαλύτερου χώρου.

Τα βασικά βήματα για τον καθαρισμό

Σύμφωνα με τη Re-Bath, ο καθαρισμός των γυάλινων πορτών δεν χρειάζεται να είναι δύσκολη διαδικασία, αρκεί να ακολουθηθούν ορισμένα βασικά βήματα.

Αρχικά, η επιφάνεια ψεκάζεται με το καθαριστικό της επιλογής μας και το προϊόν αφήνεται για λίγο ώστε να δράσει και να διαλύσει τα συσσωρευμένα υπολείμματα σαπουνιού.

Στη συνέχεια, το γυαλί τρίβεται απαλά με μαλακό σφουγγάρι ή βούρτσα. Αφού ξεπλυθεί καλά, πρέπει να στεγνώσει με πετσέτα, ώστε να παραμείνει καθαρό και λαμπερό.

Τι πρέπει να αποφεύγετε

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στην επιλογή των εργαλείων και των προϊόντων καθαρισμού.

Η εταιρεία συνιστά να αποφεύγονται τα λειαντικά καθαριστικά και τα σκληρά σφουγγάρια, καθώς μπορούν να αφήσουν σημάδια, να χαράξουν την επιφάνεια ή να αφαιρέσουν τη λάμψη από το γυαλί.

Αντίθετα, μαλακές βούρτσες, απαλά σφουγγάρια και πανιά μικροϊνών θεωρούνται πιο κατάλληλες επιλογές για αποτελεσματικό καθαρισμό χωρίς να προκαλούνται φθορές.

Ποια καθαριστικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν

Η Re-Bath προτείνει κυρίως προϊόντα που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για την απομάκρυνση υπολειμμάτων σαπουνιού, καθώς βοηθούν στη διατήρηση των γυάλινων επιφανειών σε καλή κατάσταση.

Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και καθαριστικά γενικής χρήσης ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, ακόμη και υγρό απορρυπαντικό πιάτων.

Οι φυσικές εναλλακτικές

Υπάρχουν και πιο φυσικές επιλογές για τον καθαρισμό των γυάλινων πορτών της ντουζιέρας.

Ένα διάλυμα από ξίδι και νερό, πάστα μαγειρικής σόδας, χυμός λεμονιού ή βόρακας μπορούν να βοηθήσουν στην απομάκρυνση αλάτων, λεκέδων και σημαδιών που δημιουργούνται από τη συσσώρευση νερού πάνω στο γυαλί.

Πηγή: iefimerida.gr

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