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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θλίψη: Έφυγε από τη ζωή ο Μιχαλάκης - Η συγκινητική κίνηση της οικογένειας

 20.09.2026 - 15:01
Θλίψη: Έφυγε από τη ζωή ο Μιχαλάκης - Η συγκινητική κίνηση της οικογένειας

Σε ηλικία 88 ετών απεβίωσε στις 19 Σεπτεμβρίου 2026 ο πολυαγαπημένος πατέρας, παππούς και αδελφός Μιχαλάκης Χατζηκουμή, από τα Π. Λεύκαρα και τέως κάτοικος Στροβόλου.

Η κηδεία του θα τελεστεί τη Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2026, στις 4:00 μ.μ., στον Ιερό Ναό Τιμίου Σταυρού στον Στρόβολο. Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στην εκκλησία από τις 3:30 μ.μ.

Η ταφή θα γίνει στο Δημοτικό Κοιμητήριο Στροβόλου, στην περιοχή Χαλεπιανές.

Τους τεθλιμμένους συγγενείς καλούνται να συλλυπηθούν συγγενείς, φίλοι και όσοι τιμούν τη μνήμη του.

Αντί στεφάνων, η οικογένεια παρακαλεί όπως γίνονται εισφορές για τους «Μικρούς Ήρωες».

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