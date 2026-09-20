Θλίψη: Έφυγε από τη ζωή ο Μιχαλάκης - Η συγκινητική κίνηση της οικογένειας

Η κηδεία του θα τελεστεί τη Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2026, στις 4:00 μ.μ., στον Ιερό Ναό Τιμίου Σταυρού στον Στρόβολο. Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στην εκκλησία από τις 3:30 μ.μ.

Η ταφή θα γίνει στο Δημοτικό Κοιμητήριο Στροβόλου, στην περιοχή Χαλεπιανές.

Τους τεθλιμμένους συγγενείς καλούνται να συλλυπηθούν συγγενείς, φίλοι και όσοι τιμούν τη μνήμη του.

Αντί στεφάνων, η οικογένεια παρακαλεί όπως γίνονται εισφορές για τους «Μικρούς Ήρωες».