«Περίμεναν να φύγουμε για να πάρουν το πουγκί μου»: Καταγγελία - σοκ σε γνωστό πολυκατάστημα στην Κύπρο

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλει, ένα ζευγάρι που καθόταν πίσω από το τραπέζι της φέρεται να εντόπισε ένα μικρό πουγκί, το οποίο της είχε πέσει στο πάτωμα, και αντί να την ενημερώσει, φέρεται να περίμενε μέχρι να αποχωρήσει προκειμένου να το πάρει.

Η ίδια αναφέρει ότι αρχικά δεν είχε αντιληφθεί πως είχε χάσει το αντικείμενο. Ωστόσο, παρατήρησε την επίμονη συμπεριφορά της γυναίκας που καθόταν πίσω της.

«Διερωτήθηκα γιατί με έβλεπαν με τόση περιέργεια, στο σημείο που γύρισα πίσω να δω εάν άφησα κάτι στο τραπέζι», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Όπως περιγράφει, στη συνέχεια αντιλήφθηκε ότι το πουγκί δεν βρισκόταν στο τραπέζι, αλλά είχε πέσει στο πάτωμα.

Η καταγγέλλουσα υποστηρίζει ότι η γυναίκα του ζευγαριού το είδε, ενημέρωσε τον σύζυγό της και οι δύο παρέμειναν στο σημείο, περιμένοντας να φύγει η ίδια και η παρέα της.

«Το είδε η γυναίκα, το είπε στο σύζυγο κι έστησαν κι οι δυο καρτέρι ώστε όταν φύγουμε να το κλέψουν», υποστηρίζει.

Ευτυχώς, όπως αναφέρει, το περιεχόμενο του πουγκιού δεν είχε ιδιαίτερη αξία.

«Ευτυχώς δεν είχα μέσα παρά μόνο κάτι παυσίπονα και κάτι μισοτελειωμένα κοκκινάδια. Χαλάλι σας», είπε.

«Η κακή σας πράξη όμως απίστευτη. Απίστευτο πόσο κακοί άνθρωποι υπάρχουν γύρω μας», καταλήγει.

Το περιστατικό, όπως περιγράφεται, αφήνει για ακόμη μία φορά ανοιχτό το ζήτημα της συμπεριφοράς σε δημόσιους χώρους και της αυτονόητης υποχρέωσης να επιστρέφεται ένα αντικείμενο που έχει χαθεί στον ιδιοκτήτη του.