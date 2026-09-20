Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνία«Περίμεναν να φύγουμε για να πάρουν το πουγκί μου»: Καταγγελία - σοκ σε γνωστό πολυκατάστημα στην Κύπρο
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

«Περίμεναν να φύγουμε για να πάρουν το πουγκί μου»: Καταγγελία - σοκ σε γνωστό πολυκατάστημα στην Κύπρο

 20.09.2026 - 09:48
«Περίμεναν να φύγουμε για να πάρουν το πουγκί μου»: Καταγγελία - σοκ σε γνωστό πολυκατάστημα στην Κύπρο

Ένα περιστατικό που της προκάλεσε έντονη αγανάκτηση περιγράφει γυναίκα, η οποία βρέθηκε χθες (19/09) το μεσημέρι σε γνωστό πολυκατάστημα.

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλει, ένα ζευγάρι που καθόταν πίσω από το τραπέζι της φέρεται να εντόπισε ένα μικρό πουγκί, το οποίο της είχε πέσει στο πάτωμα, και αντί να την ενημερώσει, φέρεται να περίμενε μέχρι να αποχωρήσει προκειμένου να το πάρει.

Η ίδια αναφέρει ότι αρχικά δεν είχε αντιληφθεί πως είχε χάσει το αντικείμενο. Ωστόσο, παρατήρησε την επίμονη συμπεριφορά της γυναίκας που καθόταν πίσω της.

«Διερωτήθηκα γιατί με έβλεπαν με τόση περιέργεια, στο σημείο που γύρισα πίσω να δω εάν άφησα κάτι στο τραπέζι», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Όπως περιγράφει, στη συνέχεια αντιλήφθηκε ότι το πουγκί δεν βρισκόταν στο τραπέζι, αλλά είχε πέσει στο πάτωμα.

Η καταγγέλλουσα υποστηρίζει ότι η γυναίκα του ζευγαριού το είδε, ενημέρωσε τον σύζυγό της και οι δύο παρέμειναν στο σημείο, περιμένοντας να φύγει η ίδια και η παρέα της.

«Το είδε η γυναίκα, το είπε στο σύζυγο κι έστησαν κι οι δυο καρτέρι ώστε όταν φύγουμε να το κλέψουν», υποστηρίζει.

Ευτυχώς, όπως αναφέρει, το περιεχόμενο του πουγκιού δεν είχε ιδιαίτερη αξία.

«Ευτυχώς δεν είχα μέσα παρά μόνο κάτι παυσίπονα και κάτι μισοτελειωμένα κοκκινάδια. Χαλάλι σας», είπε.

«Η κακή σας πράξη όμως απίστευτη. Απίστευτο πόσο κακοί άνθρωποι υπάρχουν γύρω μας», καταλήγει.

Το περιστατικό, όπως περιγράφεται, αφήνει για ακόμη μία φορά ανοιχτό το ζήτημα της συμπεριφοράς σε δημόσιους χώρους και της αυτονόητης υποχρέωσης να επιστρέφεται ένα αντικείμενο που έχει χαθεί στον ιδιοκτήτη του.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μετά το δημοσίευμα του ThemaOnline: Ο ΕΟΑ έσπευσε στο σημείο - Τέλος στη διαρροή νερού στον Στρόβολο
Πτώση 15χρονης στη Λεμεσό: Είχε προηγηθεί κατανάλωση αλκοόλ και παρουσία άλλων ανηλίκων – Όλα τα νεότερα με την υγεία της
Πένθος για τον Ιωάννη Κασουλίδη - Πέθανε η σύζυγος του Έμη Κασουλίδου
Κύπριος ηθοποιός: Ανέβασε δική του παράσταση και είχε μόνο ένα θεατή και αυτός ήταν με πρόσκληση (βίντεο)
Πέθανε η Ανθούλλα Χριστοδούλου: Πότε θα γίνει η κηδεία - Η επιθυμία της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία
Νέα καταγγελία «φωτιά» για την Ιωάννα Γάκα: «Ήμασταν υγιείς και μας διέγνωσε καρκίνο στις σάλπιγγες και μικρόβια στο αίμα»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Αποξένωση στα αδέλφια: Ένας ψυχολόγος εξηγεί τους λόγους και απαντά σε 8 καίρια ερωτήματα

 20.09.2026 - 09:32
Επόμενο άρθρο

Πυρκαγιά στο Δάσος Τροόδους: «Προσπαθήσαμε να ψήσουμε φαγητό» - Τι λένε οι δύο νεαροί

 20.09.2026 - 09:54
Νέα Υόρκη χωρίς τριμερή - Το Κυπριακό σε αναζήτηση επανεκκίνησης- Χαμηλές προσδοκίες

Νέα Υόρκη χωρίς τριμερή - Το Κυπριακό σε αναζήτηση επανεκκίνησης- Χαμηλές προσδοκίες

Ο Χριστοδουλίδης μεταφέρει στον ΟΗΕ τις 19 νέες ιδέες, ο Γκουτέρες κλείνει την πόρτα σε τριμερή και 5+1 στη Νέα Υόρκη και ο Έρχιουρμαν διατηρεί τις δικές του προϋποθέσεις- Τι έχει παραχθεί μέχρι σήμερα από τον διάλογο των δύο ηγετών.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Νέα Υόρκη χωρίς τριμερή - Το Κυπριακό σε αναζήτηση επανεκκίνησης- Χαμηλές προσδοκίες

Νέα Υόρκη χωρίς τριμερή - Το Κυπριακό σε αναζήτηση επανεκκίνησης- Χαμηλές προσδοκίες

  •  20.09.2026 - 07:24
Πήραν «φωτιά» οι τιμές των ενοικίων στην Κύπρο – Σε ποια πόλη ξέφυγε η κατάσταση

Πήραν «φωτιά» οι τιμές των ενοικίων στην Κύπρο – Σε ποια πόλη ξέφυγε η κατάσταση

  •  20.09.2026 - 07:28
Αυτοκίνητα: Η μεγάλη αλλαγή στην αγορά της Κύπρου - Ποια μοντέλα κυριαρχούν και τι επιλέγουν οι Κύπριοι

Αυτοκίνητα: Η μεγάλη αλλαγή στην αγορά της Κύπρου - Ποια μοντέλα κυριαρχούν και τι επιλέγουν οι Κύπριοι

  •  20.09.2026 - 07:32
Κρατικά οικόπεδα για οικογένειες - Ποιοι δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση

Κρατικά οικόπεδα για οικογένειες - Ποιοι δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση

  •  20.09.2026 - 10:33
Γιώργος Μαζωνάκης: Celebrities, ηθοποιοί και τραγουδιστές στο «σβησμένο» πελατολόγιο των γιατρών -Έρευνες για το δίκτυο του ζευγαριού

Γιώργος Μαζωνάκης: Celebrities, ηθοποιοί και τραγουδιστές στο «σβησμένο» πελατολόγιο των γιατρών -Έρευνες για το δίκτυο του ζευγαριού

  •  20.09.2026 - 08:02
Κι όμως! Του έκλεψαν το όχημα μέσα από… πλυντήριο αυτοκινήτων - Χειροπέδες σε ανήλικο

Κι όμως! Του έκλεψαν το όχημα μέσα από… πλυντήριο αυτοκινήτων - Χειροπέδες σε ανήλικο

  •  20.09.2026 - 07:42
Υπόθεση Μαζωνάκη: Τι θα πει ο υπνοθεραπευτής τη Δευτέρα στον ανακριτή - Γυναίκα πίσω από το ραντεβού με τον τραγουδιστή

Υπόθεση Μαζωνάκη: Τι θα πει ο υπνοθεραπευτής τη Δευτέρα στον ανακριτή - Γυναίκα πίσω από το ραντεβού με τον τραγουδιστή

  •  20.09.2026 - 07:51
Ποιοι γιορτάζουν σήμερα; Μην ξεχάσετε να τους ευχηθείτε!

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα; Μην ξεχάσετε να τους ευχηθείτε!

  •  20.09.2026 - 07:35

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα