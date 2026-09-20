Πυρκαγιά στο Δάσος Τροόδους: «Προσπαθήσαμε να ψήσουμε φαγητό» - Τι λένε οι δύο νεαροί

Υπενθυμίζεται ότι, γύρω στις 1:00 σήμερα τα ξημερώματα, λήφθηκε πληροφορία στην Αστυνομία για την εκδήλωση πυρκαγιάς στην περιοχή του υδατοφράκτη Προδρόμου. Στο σημείο μετέβησαν μέλη του Αστυνομικού Σταθμού Πεδουλά καθώς και των Δασικών Σταθμών Ορκόντα και Προδρόμου.

Από την πυρκαγιά καταστράφηκαν περίπου πέντε τετραγωνικά μέτρα ξηρής βλάστησης.

Κατά τις εξετάσεις που ακολούθησαν, στο σημείο εντοπίστηκαν δύο πρόσωπα ηλικίας 18 και 20 ετών, τα οποία ανέφεραν ότι η φωτιά προκλήθηκε κατά την προσπάθεια τους να ψήσουν φαγητό.

Την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Μόρφου.