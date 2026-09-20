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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Με συνάντηση με επικεφαλής ομογενών αρχίζει την επίσκεψή του ο Πρόεδρος στη Ν. Υόρκη

 20.09.2026 - 10:15
Με συνάντηση με επικεφαλής ομογενών αρχίζει την επίσκεψή του ο Πρόεδρος στη Ν. Υόρκη

Με συνάντηση, με τους επικεφαλής των ομογενειακών οργανώσεων για τις εξελίξεις στο Κυπριακό αρχίζει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης τις επαφές του στη Νέα Υόρκη το βράδυ της Κυριακής.

Ο Πρόεδρος αναμένεται να προσφωνήσει την Τετάρτη την Ολομέλεια της ΓΣ του ΟΗΕ, ενώ θα συναντηθεί την Τρίτη με την προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ Μαρία Άνχελα Ολγκίν και με τον ίδιο τον Αντόνιο Γκουτέρες την Πέμπτη.

Ανάμεσα σε άλλα, στις 21 Σεπτεμβρίου, στη 1.15μμ (ώρα Νέας Υόρκης) θα έχει συνάντηση με τον Βασιλιά της Ιορδανίας Αμπντάλλα Β΄, ενώ το απόγευμα θα συμμετάσχει σε Σύνοδο που συνδιοργανώνεται από τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Antonio Costa και τον Πρωθυπουργό του Καναδά Mark Carney, με θέμα την πολυμέρεια, το διεθνές δίκαιο, την ειρήνη και την ευημερία.

Την Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου, θα παραστεί στην έναρξη της Ολομέλειας της Συνόδου κατά την οποίαν ο ΓΓ των ΗΕ θα παρουσιάσει την Έκθεση Πεπραγμένων του, ενώ το απόγευμα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα έχει συνάντηση με τον Πρόεδρο του Τμήματος Βασικών Περιουσιακών Στοιχείων και Αναδυόμενων Χωρών (base assets and emerging countries) της Chevron  Javier la Rosa.

Στις 6μμ (ώρα Νέας Υόρκης), της ίδιας μέρας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα συναντηθεί με την προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ των ΗΕ για το Κυπριακό Μαρία Άνχελα Ολγκίν.

Την Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, γύρω στις 12.30μμ (ώρα Νέας Υόρκης), ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα προσφωνήσει την Ολομέλεια της Γενικής Συνέλευσης των ΗΕ.

Αργότερα, θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου Υψηλού Επιπέδου που συγκαλεί ο ΓΓ ΟΗΕ με θέμα την Κλιματική Αλλαγή, κατά την οποία θα προβεί σε Παρέμβαση, ενώ το απόγευμα της ίδιας μέρας θα έχει συνάντηση με τον Αντιπρόεδρο της ExxonMobil  John Ardill.

Το πρωί της Πέμπτης, 24 Σεπτεμβρίου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα έχει πρόγευμα εργασίας που διοργανώνουν οι Antenna Group και Atlantic Council, με θέμα την «Εδραίωση της συνεργασίας ΕΕ-Κόλπου για την περιφερειακή ασφάλεια και ευημερία».

Στις 10.55πμ (ώρα Νέας Υόρκης), ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα έχει συνάντηση με τον ΓΓ των ΗΕ Antonio Guterres.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα παραθέσει γεύμα προς τους Μόνιμους Αντιπροσώπους των πέντε Μονίμων Μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Στις 25 Σεπτεμβρίου το πρωί, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα έχει συνάντηση με τον Αντιπρόεδρο της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας Han Zheng, και στη συνέχεια με εκπροσώπους του ΑJC.

Προτού αναχωρήσει από τη Νέα Υόρκη, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα παραστεί σε δείπνο που διοργανώνουν προς τιμή του οι κυπριακές ομογενειακές οργανώσεις.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, ο οποίος θα συνοδεύεται από τον Υπουργό Εξωτερικών Κωνσταντίνο Κόμπο, τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο Κωνσταντίνο Λετυμπιώτη, τον Διαπραγματευτή Μενέλαο Μενελάου, θα επιστρέψει στην Κύπρο το βράδυ της 26ης Σεπτεμβρίου.

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Ο Χριστοδουλίδης μεταφέρει στον ΟΗΕ τις 19 νέες ιδέες, ο Γκουτέρες κλείνει την πόρτα σε τριμερή και 5+1 στη Νέα Υόρκη και ο Έρχιουρμαν διατηρεί τις δικές του προϋποθέσεις- Τι έχει παραχθεί μέχρι σήμερα από τον διάλογο των δύο ηγετών.

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