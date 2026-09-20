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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κρατικά οικόπεδα για οικογένειες - Ποιοι δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση

 20.09.2026 - 10:33
Κρατικά οικόπεδα για οικογένειες - Ποιοι δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση

Σε εφαρμογή βρίσκεται το Σχέδιο Διάθεσης Οικοπέδων σε Οικογένειες, με στόχο τη στήριξη της ιδιοκατοίκησης και τη διεύρυνση των επιλογών στέγασης για οικογένειες που πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και άλλα κριτήρια.

Στο πλαίσιο του Σχεδίου, διατίθενται οικόπεδα σε κοινότητες όλων των επαρχιών στο 25% της αγοραίας αξίας τους, με σκοπό την ανέγερση κατοικίας για ιδιοκατοίκηση.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Το Σχέδιο αφορά Κύπριους πολίτες που αποτελούν ζεύγη, με ή χωρίς τέκνα, καθώς και μονογονεϊκές οικογένειες.

Για τα ζεύγη, τουλάχιστον ένα από τα δύο μέλη πρέπει να μην έχει συμπληρώσει το 45ο έτος της ηλικίας του κατά την υποβολή της αίτησης.

Παράλληλα, τουλάχιστον ένα μέλος του ζεύγους πρέπει να είναι μόνιμος κάτοικος της κοινότητας όπου βρίσκονται τα οικόπεδα ή γειτονικής κοινότητας, σε απόσταση ίση ή μικρότερη των 15 χιλιομέτρων.

Τα εισοδηματικά κριτήρια

Βασική προϋπόθεση αποτελεί και το ετήσιο οικογενειακό ακαθάριστο εισόδημα, το οποίο δεν πρέπει να υπερβαίνει τα καθορισμένα όρια:

  • Ζεύγος ή μονογονεϊκή οικογένεια: έως €45.000

  • Οικογένεια 3 ατόμων: έως €50.000

  • Οικογένεια 4 ατόμων: έως €55.000

  • Οικογένεια 5 ατόμων και άνω: έως €65.000

Στόχος η στήριξη των οικογενειών και της υπαίθρου

Σύμφωνα με τον Υπουργό Εσωτερικών Κωνσταντίνο Ιωάννου, μέσω του Σχεδίου η Κυπριακή Κυβέρνηση στοχεύει στη διεύρυνση των επιλογών στέγασης, αξιοποιώντας παράλληλα τη διαθέσιμη κρατική γη προς όφελος της κοινωνίας και ιδιαίτερα των νεαρών οικογενειών.

Το Σχέδιο αποσκοπεί επίσης στην ενίσχυση και αναζωογόνηση των κοινοτήτων της υπαίθρου, με ιδιαίτερη έμφαση στις ορεινές, απομακρυσμένες και μειονεκτικές περιοχές.

Με τη διάθεση κρατικής γης σε σημαντικά χαμηλότερη τιμή από την αγοραία αξία, το μέτρο συνδέει τη στεγαστική πολιτική με την ενίσχυση της ιδιοκατοίκησης και τη στήριξη των κοινοτήτων της κυπριακής υπαίθρου.

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