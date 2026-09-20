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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σε εξέλιξη πυρκαγιά κοντά στις Αρόδες - Σε κινητοποίηση οι αρμόδιες αρχές

 20.09.2026 - 14:25
Σε εξέλιξη πυρκαγιά κοντά στις Αρόδες - Σε κινητοποίηση οι αρμόδιες αρχές

Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής, 20 Σεπτεμβρίου, σε περιοχή πλησίον της κοινότητας Αρόδες, στην επαρχία Πάφου, θέτοντας σε κινητοποίηση τις αρμόδιες Αρχές.

Σύμφωνα με το Τμήμα Δασών, το περιστατικό σημειώθηκε σε περιοχή που εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς ζητήθηκε η συνδρομή του Τμήματος Δασών, καθώς και η ενεργοποίηση πτητικών μέσων.

Το Τμήμα Δασών ανταποκρίθηκε αποστέλλοντας στην περιοχή δύο επανδρωμένα πυροσβεστικά οχήματα, τα οποία συμμετέχουν στις προσπάθειες για την κατάσβεση της φωτιάς.

Παράλληλα, σύμφωνα με το Τμήμα Δασών, εφόσον κριθεί απαραίτητο, οι δυνάμεις πυρόσβεσης που επιχειρούν στην περιοχή αναμένεται να ενισχυθούν περαιτέρω.

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