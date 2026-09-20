Σε εξέλιξη πυρκαγιά κοντά στις Αρόδες - Σε κινητοποίηση οι αρμόδιες αρχές

Σύμφωνα με το Τμήμα Δασών, το περιστατικό σημειώθηκε σε περιοχή που εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς ζητήθηκε η συνδρομή του Τμήματος Δασών, καθώς και η ενεργοποίηση πτητικών μέσων.

Το Τμήμα Δασών ανταποκρίθηκε αποστέλλοντας στην περιοχή δύο επανδρωμένα πυροσβεστικά οχήματα, τα οποία συμμετέχουν στις προσπάθειες για την κατάσβεση της φωτιάς.

Παράλληλα, σύμφωνα με το Τμήμα Δασών, εφόσον κριθεί απαραίτητο, οι δυνάμεις πυρόσβεσης που επιχειρούν στην περιοχή αναμένεται να ενισχυθούν περαιτέρω.