Σοβαρό τροχαίο στο Παραλίμνι: Παρέσυρε δύο πεζούς και εγκατέλειψε τη σκηνή - Κρίσιμα 29χρονος - Ψάχνουν τον οδηγό

Συγκεκριμένα, γύρω στις 4:00π.μ., όχημα που κινείτο στην οδό Βρυσουδιών, με κατεύθυνση προς τον κυκλικό κόμβο Αγίας Τριάδας στο Παραλίμνι, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, παρέσυρε δύο πεζούς, γυναίκα ηλικίας 28 ετών και άνδρα ηλικίας 29 ετών. Αμέσως μετά την σύγκρουση, ο οδηγός του οχήματος εγκατέλειψε τη σκηνή.

Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο, το οποίο μετέφερε τους τραυματίες στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου. Η 28χρονη, αφού έτυχε των πρώτων βοηθειών, έλαβε εξιτήριο, ενώ ο 29χρονος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Η Τροχαία Αμμοχώστου συνεχίζει τις εξετάσεις για διακρίβωση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση, καθώς και για εντοπισμό του οδηγού του οχήματος.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του εμπλεκόμενου οχήματος ή του οδηγού του, να επικοινωνήσει με την Τροχαία Αμμοχώστου στο τηλέφωνο 23-803028 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.