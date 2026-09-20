Το Ιράν δηλώνει ότι το Στενό του Ορμούζ θα παραμείνει κλειστό έως ότου ικανοποιηθούν οι όροι του

Το Ιράν πρέπει να πολεμήσει και να διαπραγματευτεί, δήλωσε ο Γαλιμπάφ, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη θα χρησιμοποιήσει στρατιωτική ισχύ για να απωθήσει τους εχθρούς της και διπλωματία για να εδραιώσει τα κέρδη στο πεδίο της μάχης όταν θα είναι κατάλληλη η ώρα.