Το Ιράν δηλώνει ότι το Στενό του Ορμούζ θα παραμείνει κλειστό έως ότου ικανοποιηθούν οι όροι του

Δίνει μάχη για τη ζωή ο 29χρονος μετά το σοβαρό τροχαίο στο Παραλίμνι: Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ - Όλα τα νεότερα
Νεότερη ενημέρωση προκύπτει για την κατάσταση της υγείας του 29χρονου, ο οποίος παρασύρθηκε από όχημα τις πρωινές ώρες στο Παραλίμνι.
Το Ιράν πρέπει να πολεμήσει και να διαπραγματευτεί, δήλωσε ο Γαλιμπάφ, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη θα χρησιμοποιήσει στρατιωτική ισχύ για να απωθήσει τους εχθρούς της και διπλωματία για να εδραιώσει τα κέρδη στο πεδίο της μάχης όταν θα είναι κατάλληλη η ώρα.
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