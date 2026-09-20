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ΔΙΕΘΝΗ

Το Ιράν δηλώνει ότι το Στενό του Ορμούζ θα παραμείνει κλειστό έως ότου ικανοποιηθούν οι όροι του

 20.09.2026 - 14:02
Το Ιράν δηλώνει ότι το Στενό του Ορμούζ θα παραμείνει κλειστό έως ότου ικανοποιηθούν οι όροι του

Το Ιράν δεν θα ξανανοίξει το Στενό του Ορμούζ έως ότου ικανοποιηθούν οι όροι του και εφαρμοστούν οι αμερικανικές δεσμεύσεις, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Το Ιράν πρέπει να πολεμήσει και να διαπραγματευτεί, δήλωσε ο Γαλιμπάφ, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη θα χρησιμοποιήσει στρατιωτική ισχύ για να απωθήσει τους εχθρούς της και διπλωματία για να εδραιώσει τα κέρδη στο πεδίο της μάχης όταν θα είναι κατάλληλη η ώρα.

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