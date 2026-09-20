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ΕΛΛΑΔΑ

Πώς έγινε η άγρια συμπλοκή για μια ξαπλώστρα στη Βουλιαγμένη που κατέληξε στον θάνατο 82χρονου

 20.09.2026 - 14:46
Πώς έγινε η άγρια συμπλοκή για μια ξαπλώστρα στη Βουλιαγμένη που κατέληξε στον θάνατο 82χρονου

Μια αδιανόητη τραγωδία γράφτηκε νωρίς το πρωί στην πλαζ της Βουλιαγμένης όπου ένας 82χρονος κατέληξε από ανακοπή μετά από καβγά που είχε με έναν άλλο λουόμενο με αφορμή μια ξαπλώστρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα έγινα λίγο μετά τις 9 το πρωί όταν ο 82χρονος έφτασε στην παραλία μαζί με τη σύζυγό του και κάθισαν σε ξαπλώστρες.

Λίγο αργότερα, στο ίδιο σημείο έφτασε ένα άλλο ζευγάρι, ένας άνδρας 76 ετών μαζί με μια γυναίκα, η οποία είχε κόψει εισιτήριο ΑμεΑ.

Με αφορμή μια ξαπλώστρα ξεκίνησε ένας καβγάς με αποτέλεσμα η γυναίκα που συνόδευε ο 76χρονος να νιώσει μια αδιαθεσία και να μεταφερθεί στο ιατρείο της πλαζ.

Πώς έγινε η άγρια συμπλοκή για μια ξαπλώστρα στη Βουλιαγμένη που κατέληξε στον θάνατο 82χρονου

Ωστόσο, ο 76χρονος επέστρεψε, τα «αίματα» άναψαν και πιάστηκε στα χέρια με τον 82χρονο. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής ο 82χρονος υπέστη ανακοπή και μεταφέρθηκε και αυτός στο ιατρείο όπου οι διασώστες του έδωσαν τις πρώτες βοήθειες.

Αφού απέτυχαν να τον επαναφέρουν κάνοντάς του ΚΑΡΠΑ τέσσερις φορές και χρησιμοποιώντας τον απινιδωτή ο ηλικιωμένος παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διεκομίσθη στο Ασκληπιείο Νοσοκομείο της Βούλας όπου μια ώρα μετά κατέληξε.

Για το περιστατικό συνελήφθη ο 76χρονος και μια 21χρονη που τον συνόδευε και κρατούνται στο αστυνομικό τμήμα της Βούλας.

«Τον έριξε στο έδαφος και τον χτύπαγε»

Σύμφωνα με τη μαρτυρία φίλου του 76χρονου, ο οποίος ήταν μαζί του στην πλαζ της Βουλιαγμένης, η ένταση ξεκίνησε την ώρα που ο ίδιος έβγαζε εισιτήριο και ο φίλος του πήγε να πάρει τις ξαπλώστρες. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Ο φίλος μου (ο 76χρονος) πήγε να πάρει τις ξαπλώστρες, εγώ έβγαζα εισιτήριο. Έκανε διαπληκτισμό με τον 82χρονο που του είπε “ξέρεις ποιος είμαι εγώ; Είμαι του πολεμικού ναυτικού”. Ο φίλος μου (ο 76χρονος) έχει τραύματα το ίδιο και η 21 κοπέλα που τον συνόδευε. Ο φίλος μου, μου είπε ότι δεν τον ακούμπησε καθόλου. Τον έριξε στο έδαφος και τον χτύπαγε».

«Δεν έχω ακούσει ξανά τέτοια ουρλιαχτά»

Άλλος λουόμενος μεταφέρει τα εξής: «Ακούσαμε φωνές, τρέξαμε να δούμε τι συμβαίνει και βλέπουμε μια συμπλοκή, πρώτοι έτρεξαν εργαζόμενοι. Έγινε χαμός, της γυναίκας τα ουρλιαχτά δεν τα έχω ακούσει ξανά. Είδα να χτυπάνε, έναν άντρα, έναν άλλο άντρα, μια γυναίκα. Και μετά είδαμε να του κάνουν αυτού ΚΑΡΠΑ και να αυτός να λέει έχω κάνει 3 bypass».

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

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