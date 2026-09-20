«Μπλόκο» σε σχεδόν 6 κιλά κάνναβης στο Αεροδρόμιο Λάρνακας: Εντοπίστηκαν σε δύο πακέτα - Δείτε φωτογραφία

Κατά τον έλεγχο των πακέτων διαπιστώθηκε ότι περιείχαν συνολικά δέκα συσκευασίες με πράσινη ξηρή φυτική ύλη κάνναβης, συνολικού βάρους 5 κιλών και 798 γραμμαρίων.

Τα πακέτα κατασχέθηκαν αρχικά από τις Τελωνειακές Αρχές και στη συνέχεια παραλήφθηκαν από την ΥΚΑΝ για σκοπούς διερεύνησης των υποθέσεων.

Η ΥΚΑΝ (Κλιμάκιο Λεμεσού) συνεχίζει τις εξετάσεις.