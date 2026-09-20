«Μπλόκο» σε σχεδόν 6 κιλά κάνναβης στο Αεροδρόμιο Λάρνακας: Εντοπίστηκαν σε δύο πακέτα - Δείτε φωτογραφία

Δίνει μάχη για τη ζωή ο 29χρονος μετά το σοβαρό τροχαίο στο Παραλίμνι: Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ - Όλα τα νεότερα
Νεότερη ενημέρωση προκύπτει για την κατάσταση της υγείας του 29χρονου, ο οποίος παρασύρθηκε από όχημα τις πρωινές ώρες στο Παραλίμνι.
Κατά τον έλεγχο των πακέτων διαπιστώθηκε ότι περιείχαν συνολικά δέκα συσκευασίες με πράσινη ξηρή φυτική ύλη κάνναβης, συνολικού βάρους 5 κιλών και 798 γραμμαρίων.
Τα πακέτα κατασχέθηκαν αρχικά από τις Τελωνειακές Αρχές και στη συνέχεια παραλήφθηκαν από την ΥΚΑΝ για σκοπούς διερεύνησης των υποθέσεων.
Η ΥΚΑΝ (Κλιμάκιο Λεμεσού) συνεχίζει τις εξετάσεις.
Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις