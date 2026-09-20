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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

«Μπλόκο» σε σχεδόν 6 κιλά κάνναβης στο Αεροδρόμιο Λάρνακας: Εντοπίστηκαν σε δύο πακέτα - Δείτε φωτογραφία

 20.09.2026 - 15:40
«Μπλόκο» σε σχεδόν 6 κιλά κάνναβης στο Αεροδρόμιο Λάρνακας: Εντοπίστηκαν σε δύο πακέτα - Δείτε φωτογραφία

Στο πλαίσιο των δράσεων και επιχειρήσεων που πραγματοποιούνται από την ΥΚΑΝ στα αεροδρόμια, σε συνεργασία με το Τμήμα Τελωνείων, για τον εντοπισμό και κατάσχεση ναρκωτικών ουσιών, τελωνειακοί λειτουργοί, εντόπισαν στις 10 και 11 Σεπτεμβρίου 2026, δύο ύποπτα πακέτα σε αποθήκη προσωρινής εναπόθεσης αεροπορικών φορτίων στο Αεροδρόμιο Λάρνακας. Τα πακέτα προέρχονταν από τρίτες χώρες.

Κατά τον έλεγχο των πακέτων διαπιστώθηκε ότι περιείχαν συνολικά δέκα συσκευασίες με πράσινη ξηρή φυτική ύλη κάνναβης, συνολικού βάρους 5 κιλών και 798 γραμμαρίων.

Τα πακέτα κατασχέθηκαν αρχικά από τις Τελωνειακές Αρχές και στη συνέχεια παραλήφθηκαν από την ΥΚΑΝ για σκοπούς διερεύνησης των υποθέσεων.

Η ΥΚΑΝ (Κλιμάκιο Λεμεσού) συνεχίζει τις εξετάσεις.

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