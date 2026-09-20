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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φυτιρής: «Μικρή πολιτεία» 1.750 θέσεων οι νέες Κεντρικές Φυλακές

 20.09.2026 - 16:08
Φυτιρής: «Μικρή πολιτεία» 1.750 θέσεων οι νέες Κεντρικές Φυλακές

Ως μια «μικρή πολιτεία» 1.750 θέσεων, με χώρους εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης, απεξάρτησης και θεραπευτικών προγραμμάτων, περιγράφει τις νέες Κεντρικές Φυλακές που σχεδιάζονται στον Άγιο Σωζόμενο ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, Κώστας Φυτιρής, σε συνέντευξή του στη «Σημερινή της Κυριακής».

Ο κ. Φυτιρής αναφέρει ότι οι νέες Φυλακές σχεδιάζονται ως ένα σύγχρονο σωφρονιστικό ίδρυμα και όχι απλώς ως ένα μεγάλο κτίριο κράτησης, σημειώνοντας ότι θα διαθέτουν όλες τις υποδομές που απαιτούνται για τη λειτουργία μιας «μικρής κοινωνίας».

Στις νέες εγκαταστάσεις προβλέπεται να λειτουργούν εργαστήρια επαγγελματικής κατάρτισης, θεραπευτικά προγράμματα, χώροι απεξάρτησης, καθώς και μικρό νοσοκομείο-θεραπευτήριο. Παράλληλα, σύμφωνα με τον Υπουργό, οι κρατούμενοι θα έχουν εργασία, ώστε να μπορούν να εκπαιδεύονται και να αποκτούν ειδικότητα κατά τη διάρκεια της κράτησής τους.

Ο σχεδιασμός αφορά 1.750 θέσεις, σε σύγκριση με περίπου 650-700 που διαθέτουν οι σημερινές εγκαταστάσεις, στις οποίες, όπως αναφέρει, κρατούνται περίπου 1.200 πρόσωπα. Οι υπόδικοι, οι οποίοι αντιστοιχούν περίπου στο 30% του σημερινού πληθυσμού των Φυλακών, δηλαδή περίπου 400 πρόσωπα, θα παραμείνουν σε δύο πτέρυγες στις υφιστάμενες Κεντρικές Φυλακές, ώστε να μεταβαίνουν εύκολα στα δικαστήρια.

Το έργο βρίσκεται στο στάδιο εκπόνησης του master plan, με τον κ. Φυτιρή να θέτει ως στόχο πριν από το τέλος του 2027 «να μπουν οι μπουλντόζες». Όπως αναφέρει, το έργο χαρακτηρίζεται πενταετές, χωρίς να έχει δοθεί ακόμη συγκεκριμένη ημερομηνία λειτουργίας.

Σε ό,τι αφορά το κόστος, σημειώνει ότι το αρχικό ποσό μπορεί να ανέλθει στα €300 εκατομμύρια, ωστόσο το τελικό κόστος θα καθοριστεί μετά την ολοκλήρωση των μελετών και των αναλυτικών σχεδίων.

Αναφερόμενος στις αντιδράσεις τοπικών αρχών και κατοίκων για την επιλογή του Αγίου Σωζόμενου, ο κ. Φυτιρής δηλώνει έτοιμος για διαβούλευση, σημειώνοντας ότι οι απόψεις τους θα ληφθούν υπόψη όταν παρουσιαστεί το master plan. Υπογραμμίζει παράλληλα ότι πρόκειται για κρατική γη και όχι για οικιστική περιοχή.

Για την εγκατάλειψη του προηγούμενου σχεδιασμού στον Μαθιάτη, ο Υπουργός Δικαιοσύνης εξηγεί ότι η περιοχή απαιτούσε σημαντικές υποδομές, μεταξύ άλλων για οδικό δίκτυο, ύδρευση και ηλεκτροδότηση, γεγονός που θα αύξανε το κόστος.

Παράλληλα, αναφέρει ότι στις υφιστάμενες Κεντρικές Φυλακές συνεχίζονται εργασίες και παρεμβάσεις για βελτίωση των συνθηκών κράτησης και των συνθηκών εργασίας του προσωπικού.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

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