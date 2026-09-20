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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Πρόλαβαν τα χειρότερα: Υπό έλεγχο η πυρκαγιά μεταξύ Ανάγιας και Κλήρου - Κατέκαψε 1,5 εκτάριο

 20.09.2026 - 16:33
Πρόλαβαν τα χειρότερα: Υπό έλεγχο η πυρκαγιά μεταξύ Ανάγιας και Κλήρου - Κατέκαψε 1,5 εκτάριο

Υπό έλεγχο τέθηκε πυρκαγιά που ξέσπασε σε ξηρά χόρτα και άγρια βλάστηση μεταξύ των κοινοτήτων Ανάγιας και Κλήρου, στην επαρχία Λευκωσίας, καίγοντας έκταση περίπου 1,5 εκταρίου με άγρια βλάστηση και διάσπαρτα πεύκα.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Φωτογραφίες από το σημείο που μαίνεται η πυρκαγιά στη Λευκωσία

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ανδρέας Κεττής ανέφερε ότι στο σημείο ανταποκρίθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, του Τμήματος Δασών, της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας, καθώς και εθελοντικές ομάδες.

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Συγκεκριμένα, για την κατάσβεση της πυρκαγιάς εργάστηκαν τρία στελεχωμένα πυροσβεστικά οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, πέντε πυροσβεστικά οχήματα του Τμήματος Δασών και ένα όχημα της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας.

Στην επιχείρηση συνέδραμαν επίσης οι εθελοντικές ομάδες SupportCy και Άτλας.

Σύμφωνα με τον κ. Κεττή, η πυρκαγιά βρίσκεται υπό έλεγχο, ενώ συνεχίζονται η πλήρης οριοθέτηση της καμένης έκτασης και οι τελικές κατασβέσεις.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

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