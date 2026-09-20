Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΙράν: H εισαγγελία της Τεχεράνης έκλεισε πολιτιστικό κέντρο που συνδέεται με την πρεσβεία της Γαλλίας
ΔΙΕΘΝΗ

Ιράν: H εισαγγελία της Τεχεράνης έκλεισε πολιτιστικό κέντρο που συνδέεται με την πρεσβεία της Γαλλίας

 20.09.2026 - 17:32
Ιράν: H εισαγγελία της Τεχεράνης έκλεισε πολιτιστικό κέντρο που συνδέεται με την πρεσβεία της Γαλλίας

Οι αρχές του Ιράν έκλεισαν το Κέντρο Γαλλικής Γλώσσας (CLF), ένα από τα βασικά ιδρύματα διδασκαλίας της γαλλικής γλώσσας στη χώρα που συνδέεται με τη γαλλική πρεσβεία, επικαλούμενες την εμπλοκή του σε «παράνομες δραστηριότητες», ανακοίνωσε σήμερα η ιρανική δικαιοσύνη χωρίς να δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις.

«Με απόφαση της εισαγγελίας της Τεχεράνης, το παράνομο κέντρο που συνδέεται με την πρεσβεία της Γαλλίας στη Τεχεράνη (γνωστό με το όνομα CLF), το οποίο λειτουργούσε επί χρόνια υπό το πρόσχημα της γλωσσικής διδασκαλίας, έκλεισε», μετέδωσε το πρακτορείο Mizan της δικαστικής εξουσίας.

Το CLF άρχισε να λειτουργεί πριν περισσότερα από 20 χρόνια στην Τεχεράνη, σύμφωνα με τον ιστότοπό του. Εκεί πραγματοποιούνταν μαθήματα γαλλικής γλώσσας και διεξάγονταν εξετάσεις.

Η γαλλική πρεσβεία στην Τεχεράνη δεν έχει σχολιάσει προς το παρόν την ανακοίνωση των ιρανικών αρχών, εν μέσω επιδείνωσης των διμερών σχέσεων.

Τον Ιούλιο οι αρχές του Ιράν συνέλαβαν δύο Γάλλους διπλωμάτες και στη συνέχεια τους απαγόρευσαν να εισέλθουν στο ιρανικό έδαφος μετά την επιστροφή τους στη Γαλλία. Σε αντίποινα το Παρίσι απέλασε δύο διπλωμάτες από την πρεσβεία του Ιράν στη Γαλλία.

Αυτή την εβδομάδα εξάλλου ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν- Νοέλ Μπαρό και ο Ιρανός ομόλογός του Αμπάς Αραγτσί αντιπαρατέθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν και το αποικιοκρατικό παρελθόν της Γαλλίας.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που το Ιράν λαμβάνει μέτρα εις βάρος γαλλικών συμφερόντων στην Τεχεράνη.

Τον Ιανουάριο του 2023 οι αρχές έκλεισαν το Γαλλικό Ινστιτούτο Ερευνών στο Ιράν (IFRI) μετά τη δημοσίευση από το γαλλικό σατιρικό περιοδικό Charlie Hebdo σκίτσων που θεωρήθηκαν προσβλητικά για τον εκλιπόντα πλέον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, τον αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νέα τραγωδία στην άσφαλτο: Νεκρός 16χρονος μετά από τροχαίο - Έχασε τον έλεγχο της αγωνιστικής μοτοσικλέτας του
Δίνει μάχη για τη ζωή ο 29χρονος μετά το σοβαρό τροχαίο στο Παραλίμνι: Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ - Όλα τα νεότερα
Θρήνος για τον 47χρονο Στάθη που σκοτώθηκε σε τροχαίο στην Αχαΐα
Σοβαρό τροχαίο στο Παραλίμνι: Παρέσυρε δύο πεζούς και εγκατέλειψε τη σκηνή - Κρίσιμα 29χρονος - Ψάχνουν τον οδηγό
Θλίψη: Έφυγε από τη ζωή ο Μιχαλάκης Χατζηκουμή - Η συγκινητική κίνηση της οικογένειας
«Περίμεναν να φύγουμε για να πάρουν το πουγκί μου»: Καταγγελία - σοκ σε γνωστό πολυκατάστημα στην Κύπρο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Γιώργος Μαζωνάκης: Το μυστήριο με τον άλλο ασθενή του «Dr. Ilias» και το παραπεμπτικό που δημιουργεί ερωτήματα

 20.09.2026 - 17:11
Επόμενο άρθρο

«Έχασε αλλά πάλεψε σαν θηρίο» — Ηττήθηκε με 1-3 η Κύπρος από την Ουκρανία παρά τη συγκλονιστική προσπάθεια Ευσταθίου!

 20.09.2026 - 17:52
Λετυμπιώτης: «Κομβικής σημασίας η συνάντηση ΠτΔ με τον ΓΓ των ΗΕ»

Λετυμπιώτης: «Κομβικής σημασίας η συνάντηση ΠτΔ με τον ΓΓ των ΗΕ»

Κορυφαία διπλωματική στιγμή αποτελεί η εβδομάδα υψηλού επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, είπε σήμερα ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Λετυμπιώτης: «Κομβικής σημασίας η συνάντηση ΠτΔ με τον ΓΓ των ΗΕ»

Λετυμπιώτης: «Κομβικής σημασίας η συνάντηση ΠτΔ με τον ΓΓ των ΗΕ»

  •  20.09.2026 - 18:02
Νέα τραγωδία στην άσφαλτο: Νεκρός 16χρονος μετά από τροχαίο - Έχασε τον έλεγχο της αγωνιστικής μοτοσικλέτας του

Νέα τραγωδία στην άσφαλτο: Νεκρός 16χρονος μετά από τροχαίο - Έχασε τον έλεγχο της αγωνιστικής μοτοσικλέτας του

  •  20.09.2026 - 18:18
Με συνάντηση με επικεφαλής ομογενών αρχίζει την επίσκεψή του ο Πρόεδρος στη Ν. Υόρκη

Με συνάντηση με επικεφαλής ομογενών αρχίζει την επίσκεψή του ο Πρόεδρος στη Ν. Υόρκη

  •  20.09.2026 - 10:15
Δίνει μάχη για τη ζωή ο 29χρονος μετά το σοβαρό τροχαίο στο Παραλίμνι: Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ - Όλα τα νεότερα

Δίνει μάχη για τη ζωή ο 29χρονος μετά το σοβαρό τροχαίο στο Παραλίμνι: Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ - Όλα τα νεότερα

  •  20.09.2026 - 15:21
Νοσοκομείο «Ελπίς»: Δεν υπήρξε καμία παρέμβαση για αλλαγή της ώρας του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη

Νοσοκομείο «Ελπίς»: Δεν υπήρξε καμία παρέμβαση για αλλαγή της ώρας του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη

  •  20.09.2026 - 16:13
«Μπλόκο» σε σχεδόν 6 κιλά κάνναβης στο Αεροδρόμιο Λάρνακας: Εντοπίστηκαν σε δύο πακέτα - Δείτε φωτογραφία

«Μπλόκο» σε σχεδόν 6 κιλά κάνναβης στο Αεροδρόμιο Λάρνακας: Εντοπίστηκαν σε δύο πακέτα - Δείτε φωτογραφία

  •  20.09.2026 - 15:40
Επιχείρηση ΜΜΑΔ κατά της λαθροθηρίας: 103 άγρια πτηνά απελευθερώθηκαν από δίκτυα παγίδευσης – 12 βρέθηκαν νεκρά

Επιχείρηση ΜΜΑΔ κατά της λαθροθηρίας: 103 άγρια πτηνά απελευθερώθηκαν από δίκτυα παγίδευσης – 12 βρέθηκαν νεκρά

  •  20.09.2026 - 15:51
«Περίμεναν να φύγουμε για να πάρουν το πουγκί μου»: Καταγγελία - σοκ σε γνωστό πολυκατάστημα στην Κύπρο

«Περίμεναν να φύγουμε για να πάρουν το πουγκί μου»: Καταγγελία - σοκ σε γνωστό πολυκατάστημα στην Κύπρο

  •  20.09.2026 - 09:48

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα