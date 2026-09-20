Νέα τραγωδία στην άσφαλτο: Νεκρός 16χρονος μετά από τροχαίο - Έχασε τον έλεγχο της αγωνιστικής μοτοσικλέτας του

Σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο Τύπου της ΑΔΕ Πάφου, Μιχάλη Νικολάου, το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 15:30 στη Λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄. Ο 16χρονος οδηγούσε αγωνιστική μοτοσικλέτα, η οποία δεν ήταν εγγεγραμμένη, με κατεύθυνση προς τα δυτικά.

Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ο ανήλικος φαίνεται να έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας, η οποία προσέκρουσε στο αριστερό πεζοδρόμιο και στη συνέχεια ανατράπηκε.

Ο 16χρονος τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Πόλης Χρυσοχούς. Παρά τις προσπάθειες, οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Η σκηνή του δυστυχήματος παραμένει αποκλεισμένη, ενώ μέλη της Αστυνομίας διεξάγουν εξετάσεις για να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η θανατηφόρα οδική σύγκρουση.