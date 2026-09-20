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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Νέα τραγωδία στην άσφαλτο: Νεκρός 16χρονος μετά από τροχαίο - Έχασε τον έλεγχο της αγωνιστικής μοτοσικλέτας του

 20.09.2026 - 18:18
Νέα τραγωδία στην άσφαλτο: Νεκρός 16χρονος μετά από τροχαίο - Έχασε τον έλεγχο της αγωνιστικής μοτοσικλέτας του

Τραγική κατάληξη είχε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το απόγευμα στην Αργάκα, με θύμα έναν 16χρονο.

Σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο Τύπου της ΑΔΕ Πάφου, Μιχάλη Νικολάου, το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 15:30 στη Λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄. Ο 16χρονος οδηγούσε αγωνιστική μοτοσικλέτα, η οποία δεν ήταν εγγεγραμμένη, με κατεύθυνση προς τα δυτικά.

Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ο ανήλικος φαίνεται να έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας, η οποία προσέκρουσε στο αριστερό πεζοδρόμιο και στη συνέχεια ανατράπηκε.

Ο 16χρονος τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Πόλης Χρυσοχούς. Παρά τις προσπάθειες, οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Η σκηνή του δυστυχήματος παραμένει αποκλεισμένη, ενώ μέλη της Αστυνομίας διεξάγουν εξετάσεις για να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η θανατηφόρα οδική σύγκρουση.

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