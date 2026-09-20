«Squawk 7500»: Τι σημαίνει η μυστική φράση που ελπίζετε να μην ακούσετε ποτέ σε πτήση

Υπάρχουν ορισμένα συνθηματικά που κανείς επιβάτης δεν θα ήθελε να ακούσει κατά τη διάρκεια μιας πτήσης και η φράση «Squawk 7500» βρίσκεται σίγουρα στην κορυφή αυτής της λίστας.

Το προσωπικό των αεροπορικών εταιρειών διαθέτει μια σειρά από μυστικούς κωδικούς ώστε να επικοινωνεί διακριτικά για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης ή ζητήματα που απαιτούν άμεση προσοχή, αποφεύγοντας έτσι την πρόκληση πανικού στους ταξιδιώτες.

Τι θα συμβεί αν ακούσετε τη λέξη «Squawk 7500»;

Ενώ οι αεροσυνοδοί συχνά χρησιμοποιούν δικές τους συνθηματικές λέξεις ακόμη και για να σχολιάσουν αν τους αρέσει ή όχι ένας επιβάτης, το «Squawk 7500» αποτελεί ένα εξαιρετικά σοβαρό σήμα κινδύνου. Σύμφωνα με ταξιδιωτικούς ειδικούς της πλατφόρμας Wander, πρόκειται για μία από τις πιο κρίσιμες ειδοποιήσεις στον αέρα, καθώς υποδηλώνει ότι το αεροσκάφος αντιμετωπίζει απειλή ασφαλείας, όπως μια ενδεχόμενη αεροπειρατεία.

Ο κωδικός αυτός εκπέμπεται μέσω του πομποδέκτη από το πλήρωμα διακυβέρνησης, ειδοποιώντας αμέσως τις αρχές εδάφους και τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας για το τι συμβαίνει στους αιθέρες. Αν ακουστεί από το πλήρωμα ή τους ελεγκτές, υποδηλώνει μια σοβαρή εγκληματική ενέργεια ή κατάσταση έκτακτης ανάγκης που απαιτεί την άμεση επέμβαση των αρχών ή της αστυνομίας.

Οι υπόλοιποι κωδικοί κινδύνου στις πτήσεις

Εκτός από το «Squawk 7500», υπάρχουν και άλλοι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για διαφορετικούς βαθμούς προειδοποίησης.

Code 300 - Angel : Η αναφορά στο «Code 300» ή στη λέξη «Angel» υποδηλώνει μια τραγωδία εν πτήσει. Σημαίνει ότι κάποιος επιβάτης έχει χάσει τη ζωή του, με το πλήρωμα να καλείται να διαχειριστεί την κατάσταση, από τη μεταφορά της σορού έως τη στήριξη των οικείων του που ταξιδεύουν μαζί του.

: Η αναφορά στο «Code 300» ή στη λέξη «Angel» υποδηλώνει μια τραγωδία εν πτήσει. Σημαίνει ότι κάποιος επιβάτης έχει χάσει τη ζωή του, με το πλήρωμα να καλείται να διαχειριστεί την κατάσταση, από τη μεταφορά της σορού έως τη στήριξη των οικείων του που ταξιδεύουν μαζί του. Code Yellow : Η συγκεκριμένη ειδοποίηση σημαίνει ότι έχει προκύψει ένα μικρής έκτασης ιατρικό ζήτημα στο αεροσκάφος, όπως για παράδειγμα μια ναυτία, με το προσωπικό να παρέχει την κατάλληλη βοήθεια.

: Η συγκεκριμένη ειδοποίηση σημαίνει ότι έχει προκύψει ένα μικρής έκτασης ιατρικό ζήτημα στο αεροσκάφος, όπως για παράδειγμα μια ναυτία, με το προσωπικό να παρέχει την κατάλληλη βοήθεια. Pan Pan : Ανεβαίνοντας την κλίμακα των ιατρικών περιστατικών, το «Pan Pan» προειδοποιεί το πλήρωμα ότι ένας επιβάτης βρίσκεται σε πιο σοβαρό ιατρικό κίνδυνο, χωρίς ωστόσο να απειλείται άμεσα η ζωή του.

: Ανεβαίνοντας την κλίμακα των ιατρικών περιστατικών, το «Pan Pan» προειδοποιεί το πλήρωμα ότι ένας επιβάτης βρίσκεται σε πιο σοβαρό ιατρικό κίνδυνο, χωρίς ωστόσο να απειλείται άμεσα η ζωή του. Code Adam : Πρόκειται για έναν κωδικό που αφορά κυρίως τους χώρους των αεροδρομίων. Όταν ακούγεται, σημαίνει ότι έχει εξαφανιστεί ένα παιδί στην ευρύτερη περιοχή, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση.

: Πρόκειται για έναν κωδικό που αφορά κυρίως τους χώρους των αεροδρομίων. Όταν ακούγεται, σημαίνει ότι έχει εξαφανιστεί ένα παιδί στην ευρύτερη περιοχή, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση. Mermaid: Σε αντίθεση με τους επίσημους κωδικούς κινδύνου, η λέξη «Mermaid» (γοργόνα) αποτελεί ανεπίσημη αργκό των αεροσυνοδών. Χρησιμοποιείται για να περιγράψει έναν επιβάτη που απλώνεται σε πολλές ελεύθερες θέσεις ώστε να εμποδίσει άλλους να καθίσουν δίπλα του. Ο όρος αυτός ακούγεται συνήθως σε πτήσεις με λίγους επιβάτες, όπου υπάρχει η δυνατότητα επιλογής θέσεων.

ΠΗΓΗ: Gazzetta.gr