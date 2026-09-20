«Squawk 7500»: Τι σημαίνει η μυστική φράση που ελπίζετε να μην ακούσετε ποτέ σε πτήση

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Κορυφαία διπλωματική στιγμή αποτελεί η εβδομάδα υψηλού επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, είπε σήμερα ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.
Υπάρχουν ορισμένα συνθηματικά που κανείς επιβάτης δεν θα ήθελε να ακούσει κατά τη διάρκεια μιας πτήσης και η φράση «Squawk 7500» βρίσκεται σίγουρα στην κορυφή αυτής της λίστας.
Το προσωπικό των αεροπορικών εταιρειών διαθέτει μια σειρά από μυστικούς κωδικούς ώστε να επικοινωνεί διακριτικά για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης ή ζητήματα που απαιτούν άμεση προσοχή, αποφεύγοντας έτσι την πρόκληση πανικού στους ταξιδιώτες.
Ενώ οι αεροσυνοδοί συχνά χρησιμοποιούν δικές τους συνθηματικές λέξεις ακόμη και για να σχολιάσουν αν τους αρέσει ή όχι ένας επιβάτης, το «Squawk 7500» αποτελεί ένα εξαιρετικά σοβαρό σήμα κινδύνου. Σύμφωνα με ταξιδιωτικούς ειδικούς της πλατφόρμας Wander, πρόκειται για μία από τις πιο κρίσιμες ειδοποιήσεις στον αέρα, καθώς υποδηλώνει ότι το αεροσκάφος αντιμετωπίζει απειλή ασφαλείας, όπως μια ενδεχόμενη αεροπειρατεία.
Ο κωδικός αυτός εκπέμπεται μέσω του πομποδέκτη από το πλήρωμα διακυβέρνησης, ειδοποιώντας αμέσως τις αρχές εδάφους και τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας για το τι συμβαίνει στους αιθέρες. Αν ακουστεί από το πλήρωμα ή τους ελεγκτές, υποδηλώνει μια σοβαρή εγκληματική ενέργεια ή κατάσταση έκτακτης ανάγκης που απαιτεί την άμεση επέμβαση των αρχών ή της αστυνομίας.
Εκτός από το «Squawk 7500», υπάρχουν και άλλοι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για διαφορετικούς βαθμούς προειδοποίησης.
ΠΗΓΗ: Gazzetta.gr
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