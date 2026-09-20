Σιγομουρμουρίζετε μόνοι σας; Η παράξενη συνήθεια που ηρεμεί το σώμα και διώχνει το στρες

Σήμερα, όπως γράφει στο Psychology Today, το βλέπει διαφορετικά: όχι μόνο ως προσωπική ανάμνηση αλλά ως μια μορφή σωματικής αυτορρύθμισης που οι παλαιότερες γενιές ίσως γνώριζαν εμπειρικά, πολύ πριν την εξηγήσει η επιστήμη.

Στο κέντρο αυτής της ιδέας βρίσκεται το πνευμονογαστρικό νεύρο. Ξεκινά από τον εγκέφαλο και φτάνει στον λαιμό, την καρδιά, τους πνεύμονες και το έντερο, συμμετέχοντας στη λειτουργία του παρασυμπαθητικού νευρικού συστήματος – του συστήματος που συνδέεται με την ηρεμία, την αποκατάσταση και τη ρύθμιση μετά το στρες.

Όπως εξηγεί η Δρ. Lizana, όταν το πνευμονογαστρικό νεύρο ενεργοποιείται, ο οργανισμός «περνάει» πιο εύκολα από την ένταση σε μια κατάσταση χαλάρωσης. Ο καρδιακός ρυθμός μπορεί να μειωθεί, η αναπνοή να επιβραδυνθεί και το σώμα να βρει έναν πιο πράο ρυθμό.

Γιατί το μουρμουρητό βοηθά

Η Δρ. Lizana επισημαίνει ότι ένας από τους πιο απλούς τρόπους διέγερσης του πνευμονογαστρικού νεύρου είναι το «humming», δηλαδή το χαμηλό, σταθερό ψέλλισμα.

Ο λόγος είναι τόσο μηχανικός όσο και βιολογικός: η δόνηση των φωνητικών χορδών επηρεάζει περιοχές από τις οποίες περνούν κλάδοι του πνευμονογαστρικού νεύρου, όπως ο λάρυγγας και ο φάρυγγας. Παράλληλα, παρατείνει φυσικά την εκπνοή, κάτι που συνδέεται εξίσου με την ενεργοποίηση του παρασυμπαθητικού συστήματος.

Η ίδια αναφέρει ότι σχετικές μελέτες έχουν συνδέσει το μουρμουρητό με αύξηση της μεταβλητότητας του καρδιακού ρυθμού, ενώ άλλες έχουν φέρει στο φως αλλαγές όπως η μείωση της αρτηριακής πίεσης.

Οπότε, σύμφωνα με την Δρ. Lizana, δεν είναι απλώς ένας ήχος. Λειτουργεί σαν ένα μικρό και άμεσο σήμα χαλάρωσης προς το σώμα. Μια υπενθύμιση ότι η επιστροφή στην ισορροπία δεν χρειάζεται πάντα να ξεκινά από κάτι περίπλοκο.

Δεν αντικαθιστά τη θεραπεία

Η Δρ. Lizana ξεκαθαρίζει ότι το μουρμουρητό δεν αντικαθιστά την ψυχοθεραπεία, τη φαρμακευτική αγωγή ή τις βαθύτερες αλλαγές που απαιτούνται για την αντιμετώπιση του ψυχικού πόνου. Δεν παρουσιάζεται ως λύση για όλα ούτε ως «μαγική τεχνική» που αρκεί από μόνη της.

Αυτό που υπογραμμίζει διαφέρει. Στην προσπάθεια να δημιουργηθούν νέες παρεμβάσεις για την ψυχική υγεία, ίσως αξίζει να ξαναδούμε και ορισμένες παλιές πρακτικές που υπήρχαν στην καθημερινότητα των ανθρώπων.

Ειδικά σήμερα, όπως σημειώνει, που οι νέοι αντιμετωπίζουν αυξημένα επίπεδα άγχους, αποσύνδεσης και ψυχικής επιβάρυνσης, τέτοιες στρατηγικές μπορούν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά: ως μικρές κινήσεις αυτορρύθμισης, διαθέσιμες σε όλους, χωρίς κόστος και χωρίς εξοπλισμό.

Μια εύκολη άσκηση πριν τον ύπνο

Η Δρ. Lizana προτείνει να κλείσουμε τα χείλη, να πάρουμε μια βαθιά ανάσα και να αφήσουμε την εκπνοή να εξέλθει σαν ένας χαμηλός, σταθερός ήχος. Να νιώσουμε τη δόνηση στον λαιμό, στο στήθος και στο πρόσωπο, επαναλαμβάνοντας για λίγα λεπτά. Να χαρίσουμε, εν ολίγοις, ένα εργαλείο στο σώμα μας για να χαλαρώσει και να αποβάλει το άγχος της ημέρας.

Δεν χρειάζεται πάντα κάτι πολύπλοκο για να επιστρέψουμε σε κατάσταση γαλήνης και ισορροπίας. Μερικές φορές, όπως καταλήγει η Δρ. Lizana, η αρχή μπορεί να βρίσκεται σε κάτι τόσο απλό όσο ένας ψίθυρος.

ΠΗΓΗ: ygeiamou.gr