«Του έδωσε μέθη»: Το μήνυμα που «καίει» τη γιατρό του Γιώργου Μαζωνάκη

Οι Αρχές επιθυμούν να συμπληρώσουν όλο το φάκελο με τα στοιχεία της υπόθεσης και να διαπιστώσουν το μερίδιο ευθύνης που έχει ο καθένας τους, την ώρα που ο 58χρονος γιατρός έχει υποστηρίξει ότι δεν είχε καμία σχέση με τη θεραπεία του δημοφιλή τραγουδιστή.

Όπως τονίζεται από την Ελληνική Αστυνομία, σημαντικά στοιχεία αναμένονται από τις απαντήσεις των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων, τα αποτελέσματα των οποίων θα γίνουν γνωστά τις επόμενες ημέρες.

Νέα στοιχεία για τα όσα έγιναν στο ιατρείο

Στο μικροσκόπιο έχουν τεθεί και όσα συνέβησαν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου από την ώρα που έφτασε εκεί ο Γιώργος Μαζωνάκης, μέχρι την ώρα που έφυγε με το ασθενοφόρο του ΕΚΑΝ -νεκρός πλέον- για το νοσοκομείο «Ελπίς».

Πλέον, το μυστήριο για τους χειρισμούς της 56χρονης γιατρού εντείνεται, έπειτα από ένα μήνυμα που φέρεται να έστειλε μια εργαζόμενη του ιατρείου σε συγγενικό της πρόσωπο, στο οποίο κάνει λόγο για μία ακόμα ιατρική πράξη, τελέστηκε στο μοιραίο ραντεβού με τον γνωστό τραγουδιστή.

«Άστα. Η …, του έδωσε μέθη» έγραφε το μήνυμα, το οποίο διαγράφηκε λίγη ώρα αργότερα.

Όπως υπογραμμίζεται, πρόκειται για ένα στοιχείο που έρχεται να περιπλέξει ακόμη περισσότερο την υπόθεση.

«Αυτό ήταν μία εικασία που με ενημέρωσε η συνάδελφός μου, αλλά δεν μπορώ να το ξέρω με σιγουριά. Απλά από το διάδρομο αργότερα, όταν άρχισε προφανώς να γίνεται η ατμόσφαιρα με ένταση, έπιασε κάποιες λέξεις ‘κλειδιά’, όπως μέθη και κάποιες άλλες», λέει η γραμματέας των κατηγορούμενων γιατρών.

Μπορούσε να χορηγήσει μέθη η ανειδίκευτη γιατρός;

Αν ισχύει η πληροφορία για τη χορήγηση μέθης στον Γιώργο Μαζωνάκη αυτό θα ήταν νόμιμο; Υπό ποιες προϋποθέσεις γίνεται η διαδικασία της μέθης στα νοσοκομεία και τις κλινικές και τι μπορεί να πήγε λάθος;

Αυτά είναι ορισμένα ερωτήματα που θα κληθούν να απαντήσουν οι αστυνομικοί που έχουν αναλάβει το φάκελο της υπόθεσης του δημοφιλή τραγουδιστή.

«Για να γίνει μέθη θα πρέπει να υπάρχει αναισθησιολόγος, ο οποίος είναι ο καθ’ ύλην αρμόδιος, εκπαιδευμένος στο να χορηγεί μέθη. Και θα πρέπει πέρα από την παρουσία αναισθησιολόγου να υπάρχουν όλα τα εργαλεία που χρειάζεται ένας αναισθησιολόγος, ώστε αν η μέθη βαθύνει, να μπορεί να την αναστρέψει, να διασωληνώσει», απαντά στο MEGA, ο Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, καθηγητής πνευμονολογίας και εντατικής θεραπείας ΕΚΠΑ.

Όπως φαίνεται, τις απαντήσεις για το αν χορηγήθηκε μέθη στον Γιώργο Μαζωνάκη, πριν την πλασμαφαίρεση, θα δώσουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων.

«Φυσικά και θα έχουμε αποτελέσματα, εφόσον έχει χορηγηθεί μέθη. Θα ανιχνευθεί δηλαδή και η ουσία που έχει χορηγηθεί και η συγκέντρωσή της. Ανάλογα με τον τύπο της μέθης, πρέπει να χορηγηθεί και η ανάλογη ποσότητα των ουσιών, η οποία αν υπερβεί τα όρια μπορεί και να προκαλέσει ανακοπή μέσω της αναπνευστικής καταστολής», τόνισε ο ιατροδικαστής Δημήτρης Γαλεντέρης.

Ανοίγουν τα στόματα των «ασθενών» του ζευγαριού

Μετά τη σύλληψη και την προφυλάκιση των δύο γιατρών, τα στόματα για όσα συνέβαιναν στο ιατρείο του Κολωνακίου, ανοίγουν.

«Ο σύντροφός μου είχε κάποιο πρόβλημα, είχε μία μικρή αναπηρία στα πόδια του. Το είδε, όχι εκείνος. Προσέξτε… εκείνη. Εμένα ο σύντροφός μου είχε ένα ατύχημα και του είχαν κοπεί και τα δύο πόδια. Της λέει αυτό και αυτό… Και τι γυρίζει και μας λέει; ‘Δεν θα πας πουθενά, εγώ θα σε κάνω καλά’. ‘Θα κάνουμε’, λέει, ‘μια αποτοξίνωση στον οργανισμό σου γιατί όλα αυτά τα χρόνια με τις λάμες μέσα στα πόδια το αίμα σας ίσως να έχει μολυνθεί και ο οργανισμός σας ίσως να έχει και ζουζούνια’. Πήγαμε σαν χαζοί… πήγαμε», αναφέρει μία καταγγελία στο MEGA.

Η ανειδίκευτη γιατρός, υπέβαλε πελάτες της σε θεραπείες με λέιζερ ακόμη και… κατ’ οίκον.

«Έκανε λέιζερ τότε, ήταν γιατρός ανειδίκευτη. Μας είπε εμένα και της αδελφής μου ότι έχει ένα μηχάνημα κβαντικής ιατρικής και σου βρίσκει από τι αρρώστια κινδυνεύεις. Μας το ‘λεγε, μας το ξανάλεγε και αποφασίσαμε να πάμε. Όταν πήγαμε μας έβαλε κάτι μαγνήτες στα χέρια και τα πόδια. Μας είπε να πάμε σ’ ένα συγκεκριμένο φαρμακείο, να πάμε να πάρουμε βιταμίνες. Η επίσκεψη ήταν γύρω στα 400€ και οι βιταμίνες άλλα τόσα. Εξετάσεις δεν έβλεπε ποτέ, δεν την ενδιέφεραν οι εξετάσεις» τόνισε.

Τα όσα συνέβαιναν στο ιατρείο, όπου εντοπίστηκε νεκρός ο Γιώργος Μαζωνάκης, κρύβονταν καλά πίσω από τις κλειστές πόρτες.

«Πήγα στο ιατρείο αυτό που είδα με έκανε να φύγω τρέχοντας. Γιατί κατάλαβα ότι έπεσα σε απατεώνες. Ήταν κάτι ψευτομηχανήματα, όχι αυτά που έχουν σήμερα, μιλάμε για το 2017 και ήταν κάτι σαν να πήγα σε χαρτορίχτρα» συμπλήρωσε άλλος ασθενής.

ΠΗΓΗ: In.gr