Για θανατηφόρα σωματική βλάβη συνελήφθη ο 76χρονος μετά τον καβγά με τον 82χρονο στη Βουλιαγμένη: Υποστηρίζει ότι το θύμα του έριξε μπουνιά και δεν θυμάται τίποτα

Μιλώντας στο Mega, ο 76χρονος, που πιάστηκε στα χέρια με τον 82χρονο στην παραλία, περιέγραψε πως έγινε το περιστατικό, τονίζοντας πως ήταν η «κακιά στιγμή, η κακιά ώρα που λένε».

Δίνοντας τη δική του εκδοχή, υποστήριξε: «Αυτός είχε πέντε-έξι καρέκλες και πέντε-έξι άλλες ξαπλώστρες με πράγματα πάνω. Δύο άτομα ήταν, αυτός και η γυναίκα του. Πήγα να πάρω ξαπλώστρες και εγώ με την κοπέλα που ήμασταν μαζί και εκείνος της λέει "Άσ' τες κάτω μωρή κ@@@@@α" και σηκώνεται και την χτυπάει. Εν τω μεταξύ κάτι είπε η κοπέλα σε αυτόν και σηκώνεται και της ρίχνει μια μπουνιά».

Τότε, ο 76χρονος ισχυρίζεται ότι του είπε: «Βρε άνανδρε, χτυπάς τις γυναίκες» και στη συνέχεια, όπως υποστηρίζει, ο 82χρονος τον χτύπησε στο σαγόνι, την ώρα που κρατούσε την ξαπλώστρα: «Το σαγόνι έχει στραβώσει εμένα τώρα. Εγώ έπεσα κάτω, ζαλίστηκα και σηκώθηκα. Μετά που σηκώθηκα, δεν θυμόμουν τίποτα. Κόσμος μαζεύτηκε κάργα εκεί και έγινε ιστορία».

Παράλληλα, ο 76χρονος πρόσθεσε πως η κοπέλα που τον συνόδευε είναι ΑμεΑ και έπαθε σοκ από το περιστατικό. «Τώρα τι έγινε με τους άλλους δεν ξέρω» κατέληξε.

«Ο σύζυγός μου πέθανε για μια βλακεία σε μια άδεια πλαζ»

Παράλληλα, η σύζυγος του 82χρονου μιλώντας σε κανάλια τόνισε πως «ο σύζυγός μου πέθανε για μια βλακεία σε μια άδεια πλαζ». Σύμφωνα με την ίδια, «ξαφνικά ένα ζευγάρι από εκεί που η πλαζ ήταν άδεια ήθελε να πάρει τις δικές μας ξαπλώστρες. Όταν είπαμε ότι είναι γεμάτο άδειες ξαπλώστρες και καρέκλες, ο κύριος, ο οποίος κρατείται, επιτέθηκε στον σύζυγο μου, τον χτύπησε με μπουνιά στη μύτη και στην καρδιά. Εκείνος έπεσε στο έδαφος».

Όπως υποστηρίζει η γυναίκα, στον 82χρονο έγινε ΚΑΡΠΑ στην πλαζ, στο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο έσπευσε στο σημείο, αλλά και στο νοσοκομείο Ασκληπιείο, όπου μεταφέρθηκε, αλλά δυστυχώς χωρίς αποτέλεσμα.

«Τον έριξε στο έδαφος και τον χτύπαγε»

Σύμφωνα με τη μαρτυρία φίλου του 76χρονου, ο οποίος ήταν μαζί του στην πλαζ της Βουλιαγμένης, η ένταση ξεκίνησε την ώρα που ο ίδιος έβγαζε εισιτήριο και ο φίλος του πήγε να πάρει τις ξαπλώστρες. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Ο φίλος μου (ο 76χρονος) πήγε να πάρει τις ξαπλώστρες, εγώ έβγαζα εισιτήριο. Έκανε διαπληκτισμό με τον 82χρονο που του είπε “ξέρεις ποιος είμαι εγώ; Είμαι του πολεμικού ναυτικού”. Ο φίλος μου (ο 76χρονος) έχει τραύματα το ίδιο και η 21χρονη κοπέλα που τον συνόδευε. Ο φίλος μου, μου είπε ότι δεν τον ακούμπησε καθόλου. Τον έριξε στο έδαφος και τον χτύπαγε».

«Δεν έχω ακούσει ξανά τέτοια ουρλιαχτά»

Άλλος λουόμενος μεταφέρει τα εξής: «Ακούσαμε φωνές, τρέξαμε να δούμε τι συμβαίνει και βλέπουμε μια συμπλοκή, πρώτοι έτρεξαν εργαζόμενοι. Έγινε χαμός, της γυναίκας τα ουρλιαχτά δεν τα έχω ακούσει ξανά. Είδα να χτυπάνε, έναν άντρα, έναν άλλο άντρα, μια γυναίκα. Και μετά είδαμε να του κάνουν αυτού ΚΑΡΠΑ και να αυτός να λέει έχω κάνει 3 bypass».

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα