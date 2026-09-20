Μερτς μετά τη νέα εκλογική ήττα: Καταστροφή το αποτέλεσμα στο Μεκλεμβούργο, αναλαμβάνω την ευθύνη για μεταρρυθμίσεις

«Το αποτέλεσμα στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία δεν μπορεί να ωραιοποιηθεί. Είναι μια καταστροφή» δήλωσε ο Μερτς σε ανακοίνωσή του, σχολιάζοντας την εκλογική επίδοση του κόμματός του. «Το CDU έδωσε τη μάχη, αλλά τελικά συνετρίβη από την πόλωση μεταξύ του SPD και του AfD» εκτίμησε.

Ο Μερτς υποστήριξε ότι οι αλλαγές που χρειάζεται η χώρα αποτελούν και απάντηση στην ενίσχυση της AfD, κάνοντας αναφορά στο ακροδεξιό κόμμα, χωρίς να το κατονομάσει άμεσα.

«Αυτές οι μεταρρυθμίσεις είναι μια θεραπεία ενάντια στο αυταρχικό δηλητήριο» δήλωσε χαρακτηριστικά ο καγκελάριος. «Αναλαμβάνουμε αυτή την ευθύνη. Εγώ αναλαμβάνω αυτή την ευθύνη, γιατί θέλω να οδηγήσω τη χώρα μας μπροστά» πρόσθεσε ο Μερτς, αφήνοντας να διαφανεί ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί.

«Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ένα κράτος που έχει γίνει υπερβολικά περίπλοκο. Η οικονομία μας βρίσκεται στο επίκεντρο ενός βαθύτατου μετασχηματισμού. Την ίδια στιγμή, ο τόνος στις μεταξύ μας σχέσεις και συνολικά στην κοινωνία μας έχει γίνει πιο σκληρός και λιγότερο συμφιλιωτικός. Τέλος, η εμπιστοσύνη στους θεσμούς της χώρας μας υποχωρεί και υπονομεύεται ενεργά από ριζοσπαστικά κόμματα, τόσο της Αριστεράς όσο και της Δεξιάς» σχολίασε ο Μερτς.



«Στη Γερμανία και σε ολόκληρη την Ευρώπη πρέπει να επανεξετάσουμε εκ βάθρων την ελευθερία, την ασφάλεια στην καθημερινή ζωή, την ειρήνη, καθώς και τις δικές μας δυνάμεις και αδυναμίες. Και πρέπει να το κάνουμε απέναντι σε πολύ συγκεκριμένες απειλές» τόνισε ακόμη.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα