Νέος πολιτικός σεισμός στη Γερμανία: Πρωτιά για το ακροδεξιό AfD στο Μεκλεμβούργο, βυθίζεται το κόμμα Μερτς στο 5,5% - Η Αριστερά επικρατεί στο Βερολίνο

Πιο συγκεκριμένα, στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία, το AfD συγκεντρώνει, σύμφωνα με τις αρχικές προβολές, 37%, αφήνοντας οριακά πίσω το κεντροαριστερό Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD), που κινείται στο 35,5%. Η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση (CDU) του καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς καταγράφει σημαντική υποχώρηση, με την πρόβλεψη να την τοποθετεί στο 5,5%, δηλαδή μόλις πάνω από το όριο εισόδου στο τοπικό Κοινοβούλιο. Πρόκειται για το χειρότερο ποσοστό του μετά την επανένωση του CDU. Ακολουθούν οι Πράσινοι με 5,5% (-0,8) και η Συμμαχία Σάρα Βάγκενκνεχτ με 5%.

Η επίδοση του AfD στο συγκεκριμένο κρατίδιο επιβεβαιώνει τη δυναμική που έχει αναπτύξει το κόμμα της γερμανικής δεξιάς τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα στα ανατολικά κρατίδια, όπου η πολιτική του επιρροή έχει ενισχυθεί σημαντικά.

Ανατροπή στο Βερολίνο με πρωτιά της Αριστεράς

Στην πρωτεύουσα της Γερμανίας, η εικόνα είναι διαφορετική, με το Die Linke να καταλαμβάνει την πρώτη θέση και να εμφανίζεται ως η μεγαλύτερη πολιτική δύναμη με 24,5%. Το κόμμα καταγράφει άνοδο 12,3 ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές, γεγονός που αλλάζει σημαντικά τον πολιτικό χάρτη του Βερολίνου.



Η CDU περιορίζεται στη δεύτερη θέση με 20%, σημειώνοντας πτώση 8,2 μονάδων, ενώ η AfD κατατάσσεται τρίτη με 16%, ενισχυμένη κατά 6,9 μονάδες. Aκολουθεί το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) που συγκεντρώνει 12% (-6,4), οι Πράσινοι 15% (-3,4) και η Συμμαχία Σάρα Βάγκενκνεχτ (BSW) 5% .

Τα τελικά αποτελέσματα αναμένεται να καθορίσουν τις νέες ισορροπίες στα δύο κρατίδια, αλλά ήδη οι πρώτες προβολές δείχνουν ένα διαφορετικό πολιτικό τοπίο στη Γερμανία, με ενίσχυση τόσο της AfD σε περιοχές της ανατολικής χώρας όσο και της Αριστεράς στο Βερολίνο.

«Καταστροφή» λέει ο Μερτς

Ο καγκελάριος Μερτς σύμφωνα με την DW χαρακτηρίζει το εκλογικό αποτέλεσμα στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία «καταστροφή».



«Το αποτέλεσμα στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία δεν μπορεί να παραβλεφθεί, είναι καταστροφή», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Μερτς και επεσήμανε τα οικονομικά προβλήματα της Γερμανίας και τις βαθύτατες διαιρέσεις, λέγοντας ότι «η απάντηση δεν μπορεί να είναι η επιστροφή στις παλιές καλές εποχές».

«Η απάντηση πρέπει να είναι να κάνουμε τη χώρα μας έτοιμη για το μέλλον», πρόσθεσε και τόνισε ότι «οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να γίνουν».



«Αυτές οι μεταρρυθμίσεις αποτελούν το αντίδοτο στο δηλητήριο του αυταρχισμού», δήλωσε επίσης ο καγκελάριος και πρόσθεσε:

«Αναλαμβάνουμε αυτή την ευθύνη. Εγώ αναλαμβάνω αυτή την ευθύνη επειδή θέλω να προωθήσω τη χώρα μας», πρόσθεσε ο Μερτς.



Οι εκτιμήσεις για τα εκλογικά αποτελέσματα μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας





ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα