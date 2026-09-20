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ΔΙΕΘΝΗ

Θρίλερ για το CDU στο Μεκλεμβούργο: Κάτω από το όριο του 5%, κινδυνεύει να μείνει εκτός της Βουλής του κρατιδίου με ιστορικό χαμηλό

 20.09.2026 - 22:10
Θρίλερ για το CDU στο Μεκλεμβούργο: Κάτω από το όριο του 5%, κινδυνεύει να μείνει εκτός της Βουλής του κρατιδίου με ιστορικό χαμηλό

Σε θρίλερ εξελίσσεται η μάχη για το CDU στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία, καθώς, σύμφωνα με το τελευταίο ενδιάμεσο αποτέλεσμα, βρίσκεται κάτω από το όριο του 5%, στο 4,7%.

Η εικόνα προκύπτει με καταμετρημένα 1.746 από τα 1.974 εκλογικά τμήματα, δηλαδή περίπου το 88,5% του συνόλου. Το CDU δίνει πλέον μάχη για να ξεπεράσει το κρίσιμο όριο εισόδου στο κρατιδιακό Κοινοβούλιο.

Στην πρώτη θέση βρίσκεται το ακροδεξιό AfD με 39,7%, ενώ ακολουθεί το SPD με 34,7%. Η Αριστερά συγκεντρώνει 6,3%, οι Πράσινοι 5,5%, ενώ το CDU περιορίζεται στο 4,7%.

Απομένουν ακόμη 228 εκλογικά τμήματα προς καταμέτρηση.

Εάν το CDU παραμείνει τελικά κάτω από το 5%, δεν θα εκπροσωπηθεί στη Βουλή του Μεκλεμβούργου-Δυτικής Πομερανίας. Η εξέλιξη θα είχε ιδιαίτερη σημασία και για την ομοσπονδιακή CDU, καθώς θα επρόκειτο για τη χειρότερη επίδοση του κόμματος σε κρατιδιακή εκλογή μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ακόμη πιο σημαντικό είναι ότι, σύμφωνα με γερμανικές αναφορές, εάν το CDU μείνει εκτός, θα είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας που δεν θα διαθέτει εκπροσώπους σε κανένα από τα κρατιδιακά κοινοβούλια της χώρας.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

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