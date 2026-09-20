Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΠότε και πού έρχονται βροχές και καταιγίδες: Αναλυτικά η πρόγνωση των επόμενων ημερών
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πότε και πού έρχονται βροχές και καταιγίδες: Αναλυτικά η πρόγνωση των επόμενων ημερών

 20.09.2026 - 20:25
Πότε και πού έρχονται βροχές και καταιγίδες: Αναλυτικά η πρόγνωση των επόμενων ημερών

Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Απόψε, ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος με παροδικά αυξημένες ψηλές νεφώσεις. Σταδιακά στα παράλια και ενδεχομένως και στο εσωτερικό, θα παρατηρούνται και αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα καταστούν σταδιακά καταβατικοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 22 στα παράλια και γύρω στους 14 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο, ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις, ωστόσο κατά το μεσημέρι και μετά, νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά και σε περιοχές του εσωτερικού. Οι άνεμοι αρχικά θα πνέουν μεταβλητοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ, για να καταστούν σταδιακά κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και παροδικά στα νότια παράλια μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη και παροδικά το απόγευμα στα νοτιοδυτικά λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 35 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 31 στα παράλια και γύρω στους 21 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, κυρίως στα παράλια. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες, δεν αποκλείεται να σχηματιστεί τοπική αραιή ομίχλη ή ομίχλη, κυρίως στα ανατολικά και το εσωτερικό. Οι άνεμοι θα καταστούν σταδιακά καταβατικοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ και η θάλασσα θα είναι γενικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.

Την Τρίτη ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες μετά το μεσημέρι αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές κυρίως στα ορεινά. Την Τετάρτη και την Πέμπτη νεφώσεις που θα αναπτύσσονται μετά το μεσημέρι, αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά, στο εσωτερικό και τα ανατολικά.

Η θερμοκρασία μέχρι την Πέμπτη δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, παραμένοντας κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νέα τραγωδία στην άσφαλτο: Νεκρός 16χρονος μετά από τροχαίο - Έχασε τον έλεγχο της αγωνιστικής μοτοσικλέτας του
Δίνει μάχη για τη ζωή ο 29χρονος μετά το σοβαρό τροχαίο στο Παραλίμνι: Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ - Όλα τα νεότερα
Θρήνος για τον 47χρονο Στάθη που σκοτώθηκε σε τροχαίο στην Αχαΐα
Σοβαρό τροχαίο στο Παραλίμνι: Παρέσυρε δύο πεζούς και εγκατέλειψε τη σκηνή - Κρίσιμα 29χρονος - Ψάχνουν τον οδηγό
Θλίψη: Έφυγε από τη ζωή ο Μιχαλάκης Χατζηκουμή - Η συγκινητική κίνηση της οικογένειας
«Περίμεναν να φύγουμε για να πάρουν το πουγκί μου»: Καταγγελία - σοκ σε γνωστό πολυκατάστημα στην Κύπρο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Τραγωδία στην Ευρυτανία: Νεκρός 65χρονος, το αυτοκίνητό του έπεσε σε γκρεμό 80 μέτρων

 20.09.2026 - 20:23
Επόμενο άρθρο

Ράσα και ρόμπες: Η χοντρή μπίζνα της ελπίδας

 20.09.2026 - 20:48
Λετυμπιώτης: «Κομβικής σημασίας η συνάντηση ΠτΔ με τον ΓΓ των ΗΕ»

Λετυμπιώτης: «Κομβικής σημασίας η συνάντηση ΠτΔ με τον ΓΓ των ΗΕ»

Κορυφαία διπλωματική στιγμή αποτελεί η εβδομάδα υψηλού επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, είπε σήμερα ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Λετυμπιώτης: «Κομβικής σημασίας η συνάντηση ΠτΔ με τον ΓΓ των ΗΕ»

Λετυμπιώτης: «Κομβικής σημασίας η συνάντηση ΠτΔ με τον ΓΓ των ΗΕ»

  •  20.09.2026 - 18:02
Θανατηφόρο στη Πάφο: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του άτυχου 16χρονου που χάθηκε στην άσφαλτο – Συνεχίζονται οι έρευνες της Αστυνομίας

Θανατηφόρο στη Πάφο: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του άτυχου 16χρονου που χάθηκε στην άσφαλτο – Συνεχίζονται οι έρευνες της Αστυνομίας

  •  20.09.2026 - 19:12
Κρατικά οικόπεδα για νεαρές οικογένειες στο 25% της αξίας τους – Ποιοι δικαιούνται να αποκτήσουν γη για να χτίσουν σπίτι

Κρατικά οικόπεδα για νεαρές οικογένειες στο 25% της αξίας τους – Ποιοι δικαιούνται να αποκτήσουν γη για να χτίσουν σπίτι

  •  20.09.2026 - 21:09
Φυτιρής: «Μικρή πολιτεία» 1.750 θέσεων οι νέες Κεντρικές Φυλακές

Φυτιρής: «Μικρή πολιτεία» 1.750 θέσεων οι νέες Κεντρικές Φυλακές

  •  20.09.2026 - 16:08
Ράσα και ρόμπες: Η χοντρή μπίζνα της ελπίδας

Ράσα και ρόμπες: Η χοντρή μπίζνα της ελπίδας

  •  20.09.2026 - 20:48
Δίνει μάχη για τη ζωή ο 29χρονος μετά το σοβαρό τροχαίο στο Παραλίμνι: Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ - Όλα τα νεότερα

Δίνει μάχη για τη ζωή ο 29χρονος μετά το σοβαρό τροχαίο στο Παραλίμνι: Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ - Όλα τα νεότερα

  •  20.09.2026 - 15:21
Επιχείρηση ΜΜΑΔ κατά της λαθροθηρίας: 103 άγρια πτηνά απελευθερώθηκαν από δίκτυα παγίδευσης – 12 βρέθηκαν νεκρά

Επιχείρηση ΜΜΑΔ κατά της λαθροθηρίας: 103 άγρια πτηνά απελευθερώθηκαν από δίκτυα παγίδευσης – 12 βρέθηκαν νεκρά

  •  20.09.2026 - 15:51
Νοσοκομείο «Ελπίς»: Δεν υπήρξε καμία παρέμβαση για αλλαγή της ώρας του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη

Νοσοκομείο «Ελπίς»: Δεν υπήρξε καμία παρέμβαση για αλλαγή της ώρας του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη

  •  20.09.2026 - 16:13

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα