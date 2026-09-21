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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Αγρια επίθεση εναντίον 26χρονου στη Λεμεσό - Ανήλικοι τον χτύπησαν με ρόπαλα και πέτρες

 21.09.2026 - 08:36
Αγρια επίθεση εναντίον 26χρονου στη Λεμεσό - Ανήλικοι τον χτύπησαν με ρόπαλα και πέτρες

Η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη τεσσάρων προσώπων, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης ληστείας, που διαπράχθηκε εναντίον 26χρονου, χθες το βράδυ στη Γερμασόγεια.

Σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, γύρω στις 8.25 χθες το βράδυ, στη Γερμασόγεια, ενώ 26χρονος οδηγούσε μοτοσικλέτα η οποία έφερε κιβώτιο μεταφοράς φαγητού, με διακριτικά συγκεκριμένης εταιρείας, αριθμός προσώπων ανέκοψαν την πορεία του και επιτέθηκαν εναντίον του, με ρόπαλα και με πέτρες. Οι δράστες έκλεψαν τη μοτοσικλέτα του 26χρονου, το πορτοφόλι και το κινητό τηλέφωνό του, καθώς και άλλα προσωπικά του αντικείμενα και τράπηκαν σε φυγή.

Στην περιοχή μετέβησαν για εξετάσεις μέλη της Αστυνομίας. Κατά τη διάρκεια των ερευνών, τα μέλη της Αστυνομίας αντιλήφθηκαν αριθμό προσώπων να κινούνται επιθετικά προς διανομέα φαγητού, ο οποίος οδηγώντας τη μοτοσικλέτα του κατάφερε να διαφύγει.

Τα ύποπτα πρόσωπα τράπηκαν σε φυγή όταν αντιλήφθηκαν τους αστυνομικούς, ωστόσο τα μέλη της Αστυνομίας κατάφεραν να ανακόψουν τέσσερις από τους υπόπτους και προχώρησαν στη σύλληψη τους για αυτόφωρα αδικήματα. Πρόκειται για δύο 16χρονους, για ένα 17χρονο και για ένα 18χρονο.

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Στην κατοχή του ενός 16χρονου εντοπίστηκε μία τραπεζική κάρτα για την κατοχή της οποίας ο ίδιος δεν έδωσε ικανοποιητικές εξηγήσεις, ενώ στην κατοχή του 18χρονου εντοπίστηκε μία συσκευή εκτόξευσης επιβλαβούς αερίου.

Εναντίον των τεσσάρων υπόπτων εξασφαλίστηκε μαρτυρία σχετικά με τη ληστεία που διαπράχθηκε εναντίον του 26χρονου. Εναντίον τους εκδόθηκαν δικαστικά εντάλματα σύλληψης, στη βάση των οποίων αυτοί συνελήφθησαν και τέθηκαν υπό κράτηση.

Το ΤΑΕ Λεμεσού διερευνά την υπόθεση.

Παράλληλα, η Αστυνομία διερευνά και υπόθεση επίθεσης, που διαπράχθηκε χθες το βράδυ, στην περιοχή Μουτταγιάκας, εναντίον 26χρονου διανομέα φαγητού.

Συγκεκριμένα, ενώ ο 26χρονος διανομέας φαγητού, οδηγούσε μοτοσικλέτα για παράδοση παραγγελίας φαγητού, γύρω στις 9.40 χθες το βράδυ, στην περιοχή Μουτταγιάκας, αριθμός προσώπων επιτέθηκαν εναντίον του.

Οι εξετάσεις συνεχίζονται από το ΤΑΕ Λεμεσού και τον Αστυνομικό Σταθμό Γερμασόγειας, με την Αστυνομία να διερευνά το ενδεχόμενο τα περιστατικά να συνδέονται.

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