Από την κλοπή φορολογικών δηλώσεων μέχρι το Κυπριακό - Τι γράφουν σήμερα 21 Σεπτεμβρίου τα πρωτοσέλιδα

Η "Αλήθεια" υπό τον τίτλο "Το απόλυτο αδιέξοδο στο λιμάνι και τη μαρίνα Λάρνακας" γράφει στο κύριό της θέμα ότι "το 2024 η Κυβέρνηση έλεγε ότι θα προλάβει την Kition" και ότι "ο Σεπτέμβριος του 2026 τη βρίσκει να ψάχνει ακόμη το νομικό πλαίσιο". Επίσης, αναφέρει σε άλλο θέμα ότι από το 2023 μέχρι και τις 31 Μαρτίου 2026 το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης προς το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων φέρεται να αυξήθηκε κατά €3,57 δισεκατομμύρια. Γράφει ακόμη ότι ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Αγοράς Ηλεκτρισμού (ΣΑΗ), Γιώργος Χρυσοχός, χαρακτήρισε το μοντέλο του μοναδικού αγοραστή ως "αχρείαστο και χρονοβόρο πισωγύρισμα για την Κύπρο".

Ο "Πολίτης", στο κύριό του θέμα με τίτλο "Έρευνα για κλοπή φορολογικών αρχείων VIP" γράφει ότι πρόσφατα η Νομική Υπηρεσία διέταξε ποινική έρευνα σε βάρος υψηλόβαθμης λειτουργού του Τμήματος Φορολογίας για κλοπή φορολογικών δηλώσεων πρώην Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και γνωστών επιχειρηματιών. Σε άλλο θέμα αναφέρει ότι ο Υπουργός Γεωργίας σε συνέντευξή του στην εφημερίδα ξεκαθάρισε ότι δεν θα δοθεί χαλάρωση στον Ακάμα. Αλλού γράφει ότι η απόφαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης για αλλαγή του χώρου ανέγερσης του νέου σωφρονιστικού ιδρύματος δεν επηρεάζει τον σχεδιασμό και τα χρονοδιαγράμματα που έχουν τεθεί.

Ο "Φιλελεύθερος" με τίτλο "Παζλ χωρίς την Άγκυρα" γράφει στο κύριό του θέμα ότι το παζλ για τη σύγκληση τριμερούς ή πολυμερούς συνάντησης για το Κυπριακό στήνεται χωρίς την Άγκυρα, ενώ ο Έρχιουρμαν παρουσιάζεται διστακτικός. Γράφει ακόμη σε άλλο θέμα ότι είναι "ανησυχητικά" όσα αναφέρθηκαν την Παρασκευή στο Πρωτοδικείο Αθηνών για τις αποκαλύψεις του "Φ" για παρτίδα χειροβομβίδων που βρισκόταν σε αποθήκες της Εθνικής Φρουράς. Αναφέρει επίσης ότι το 33% των οικοδομών δεν έχει πιστοποιητικό τελικής έγκρισης.

Η "Χαραυγή" στο κύριό της θέμα με τίτλο "Γυναίκες εγκλωβισμένες στους χαμηλούς μισθούς" γράφει ότι η μισθολογική ανισότητα παραμένει έντονη στην κυπριακή αγορά εργασίας, με τις μέσες απολαβές των ανδρών να φτάνουν τις €2.776 και των γυναικών τις €2.378. Αλλού, γράφει ότι νέο κύμα ακρίβειας αδειάζει τις τσέπες των νοικοκυριών και πιέζει τις επιχειρήσεις. Επίσης, γράφει ότι η ακτινογραφία 54.248 κυπριακών επιχειρήσεων δείχνει κυριαρχία εμπορίου και υπηρεσιών.