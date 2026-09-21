Πέρασε η «φουρτούνα» στον ΔΗΣΥ - Τα «βρήκαν» Δίπλαρος και Καρούσος (VIDEO)

Μιλώντας στην εκπομπή του Σίγμα «Πρωτοσέλιδο» ο κ. Δίπλαρος ανέφερε συγκεκριμένα «μπορεί να υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις όμως μέσα από τον διάλογο, μέσα από την ειλικρίνεια θεωρώ ότι όλα επιλύονται και αυτό είναι που πράξαμε τουλάχιστον τα τελευταία 24ωρα μαζί με τον φίλο Αντιπρόεδρο τον Γιάννη Καρούσο».

Ο κ. Δίπλαρος ανέφερε «μιλήσαμε λύσαμε τις οποιεσδήποτε παρεξηγήσεις και από εκεί και πέρα σήμερα προχωράμε κανονικά χωρίς οποιοδήποτε ζήτημα».

Την ίδια ώρα επισήμανε ότι «στον ΔΗΣΥ πολλές φορές διαφωνούμε, συζητούμε και συνθέτουμε, όπως έχουμε αποδείξει και στο παρελθόν. Από εκεί και πέρα μένουμε στοχοπροσηλωμένοι σε αυτό το οποίο είχαμε διακηρύξει και πριν από τις βουλευτικές εκλογές, βλέπουμε μόνο μπροστά, θέλουμε να πηγαίνουμε μόνο μπροστά».

«Προχωράμε κανονικά χωρίς οποιοδήποτε ζήτημα, στην επόμενη διαδικασία παρακολουθώντας φυσικά και τις εξελίξεις όσον αφορά και το εθνικό μας θέμα που εδώ θεωρώ είναι που όλοι πρέπει να επικεντρωθούμε και να δώσουμε τις δυνάμεις μας και την στήριξη ούτως ώστε να έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα και από τη Γενική Συνέλευση των ΗΕ», ανέφερε ο κ. Δίπλαρος.

«Υπάρχει κάποιος που αμφιβάλει ότι ο ΔΗΣΥ είναι στην αντιπολίτευση;»

Σε ερώτηση που δέχθηκε ο κ. Δίπλαρος γιατί ο κ. Καρούσος τόνισε να μην ξεχνάμε ότι ο ΔΗΣΥ είναι στην αντιπολίτευση; ο κ. Δίπλαρος απάντησε συγκεκριμένα, «υπάρχει κάποιος που αμφιβάλει ότι ο ΔΗΣΥ είναι στην αντιπολίτευση; Υπάρχει κάποιος που είπε κάτι διαφορετικό; Απλά υπάρχει μια διαφορά, άλλο η εποικοδομητική αντιπολίτευση άλλο η αντιπολίτευση που απλά προσπαθείς να εφεύρεις ζητήματα για να κάνεις αντιπολίτευση και εκείνο το οποίο τόνισα και θεωρώ ότι και ο κ. Γιάννης θα συμφωνεί είναι ότι κανείς μας στον ΔΗΣΥ δεν διακατέχετε από την οποιαδήποτε αντιπολιτευτική μανία, πόσες φορές διαφωνήσαμε με την Κυβέρνηση καταψηφίσαμε τους προϋπολογισμούς;»

«Οδηγήσαμε τη χώρα στα τάρταρα; Δεν στηρίξαμε φορολογικές μεταρρυθμίσεις; Δεν στηρίξαμε νομοσχέδια; Δεν αλλάξαμε νομοσχέδια μέσα από τον διάλογο μέσα από την εκτελεστική εξουσία και άλλες πολιτικές δυνάμεις που είναι στην Κυβέρνηση, το δημοκρατικό κόμμα; Θα αλλάξουμε τη στάση της υπευθυνότητας της συμπεριφοράς μας όλα αυτά τα χρόνια που πιστώθηκε από την κοινωνία των πολιτών στις πρόσφατες Βουλευτικές εκλογές αυτή η υπεύθυνη στάση που είχαμε και η ηγεσία και η Πρόεδρος μας αλλά και όλα τα στελέχη της παράταξης», τόνισε ο κ. Δίπλαρος.

«Κανένας συναγερμικός δεν περισσεύει»

Ο κ. Δίπλαρος τόνισε «στον ΔΗΣΥ για μένα προσωπικά, όσο είμαι εκεί ως Αναπληρωτής Πρόεδρος κανένας συναγερμικός δεν περισσεύει. Εμείς τους θέλουμε όλους δίπλα στην παράταξη για να την μεγαλώσουμε και να την ενδυναμώσουμε.»

«Θεωρώ ως Αναπληρωτής Πρόεδρος, ότι θα πρέπει να πολιτευτούμε καταθέτοντας αύριο στην κοινωνία ένα προεκλογικό πρόγραμμα, μια υποψηφιότητα του ΔΗΣΥ την οποία θα αποφασίσουν τα συλλογικά όργανα του κόμματος, όχι ο Α ή ο Β, ή ο Δίπλαρος ή οποιασδήποτε της ηγεσίας, είναι τα μέλη μας που θα αποφασίσουν ποιον θα υποστηρίξουμε την πρώτη Κυριακή», ανέφερε ο κ. Δίπλαρος.

Τίθεται θέμα διαγραφής του Νίκου Τορναρίτη;

Σε ερώτηση εάν τίθεται θέμα διαγραφής του κ. Τορναρίτη ο κ. Δίπλαρος ανέφερε «θα επαναλάβω και θα το πω με όση δύναμη ψυχής έχω δεν περισσεύει στον ΔΗΣΥ και δεν χαρίζουμε στον ΔΗΣΥ τον οποιοδήποτε από τον ΔΗΣΥ».

«Ο κ. Τορναρίτης είναι γνωστός για την προσφορά του και τις γνώσεις του όσον αφορά το Κυπριακό, αξιοποιήθηκε σε μια θέση που ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τον επέλεξε. Έκλεισε το θέμα προχωράμε μπροστά, να ευχηθούμε καλή επιτυχία από εκεί και πέρα όλα αυτά δεν θα μας οδηγήσουν στο πρόσφατο παρελθόν που όλοι είχαμε πληγωθεί και όλοι είχαμε στεναχωρηθεί. Προχωράμε μπροστά με συλλογικές αποφάσεις», ανέφερε ο κ. Δίπλαρος.

«Δεν θα πρέπει να μας τρομάζει η εκλογική αναμέτρηση»

Την ίδια ώρα όσον αφορά την υποψηφιότητα του ΔΗΣΥ για τις προεδρικές και σε ερώτηση εάν είναι αμφισβήτηση προς την Πρόεδρο του κόμματος να υπάρχουν 3-4 υποψηφιότητες ο κ. Δίπλαρος απάντησε «δεν θεωρώ ότι είναι αμφισβήτηση προς την πρόεδρο, σίγουρα εάν υπήρχε μια υποψηφιότητα θα ήταν πολύ πιο καλό, από εκεί και πέρα γίνονται προσπάθειες εάν αυτό δεν επιτευχθεί και προχωρήσουμε σε μια εκλογική διαδικασία με 3-4 υποψήφιους θα αποφασίσουμε δημοκρατικά».

Τόνισε ότι «δεν θα πρέπει να μας τρομάζει η εκλογική αναμέτρηση. Στο παρελθόν είχαμε παρόμοια περιστατικά όταν ο Νίκος Αναστασιάδης το 2013 διεκδικούσε το χρίσμα απέναντι από την Ελένη Θεοχάρους, έχασε τις εκλογές η κ. Θεοχάρους στάθηκε στο πλευρό του κ. Αναστασιάδη, παρέμεινε στον ΔΗΣΥ.»

Καταληκτικά ο κ. Δίπλαρος ανέφερε «και στον παρελθόν είχαμε δυσκολίες στον ΔΗΣΥ. Είμαι αισιόδοξος, να δείξουμε υπομονή και ψυχραιμία και θεωρώ ότι όλα θα επιλυθούν στην ώρα τους, ίσως και σήμερα να έχουμε κάποιες αποφάσεις πώς προχωράμε τελεσίδικα».

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