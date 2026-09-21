Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΑναστάτωση σε ιδιωτικό σχολείο στη Λευκωσία - Έστειλαν μήνυμα για βόμβα
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Αναστάτωση σε ιδιωτικό σχολείο στη Λευκωσία - Έστειλαν μήνυμα για βόμβα

 21.09.2026 - 11:05
Αναστάτωση σε ιδιωτικό σχολείο στη Λευκωσία - Έστειλαν μήνυμα για βόμβα

Αναστάτωση προκλήθηκε σε ιδιωτικό σχολείο στη Λευκωσία, μετά από πληροφορία για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στις εγκαταστάσεις.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, την Παρασκευή λήφθηκε ηλεκτρονικό μήνυμα στο οποίο γινόταν αναφορά για τοποθέτηση βόμβας στο σχολείο. Μετά την ενημέρωση των Αρχών, τέθηκαν σε εφαρμογή οι προβλεπόμενες διαδικασίες ασφαλείας.

Έρευνες πραγματοποιήθηκαν από μέλη της Αστυνομίας το πρωί της Δευτέρας, χωρίς να εντοπιστεί οτιδήποτε ύποπτο.

Από τις εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι η απειλή ήταν φάρσα, με αποτέλεσμα να μην προκύψει οποιοσδήποτε κίνδυνος για μαθητές και προσωπικό.

Μετά την ολοκλήρωση των ερευνών και αφού κρίθηκε ότι δεν υπήρχε κίνδυνος, οι μαθητές επέστρεψαν στις αίθουσές τους.

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αναστάτωση σε ιδιωτικό σχολείο στη Λευκωσία - Έστειλαν μήνυμα για βόμβα
VIDEO: Σοκ για γνωστή επιχειρηματία - Δέχτηκε επίθεση με μπουκάλια έξω από το μαγαζί της
Τα είδαμε όλα: Σταθμευμένο όχημα ακριβώς κάτω από... απαγορευτική πινακίδα - Δείτε φωτογραφία
Κίνδυνος σε αγαπημένο πάρκο στη Λευκωσία - Τι συμβαίνει - Δείτε φωτογραφία
VIDEO: Σοκάρουν οι λεπτομέρειες για το θανατηφόρο με θύμα τον 16χρονο Γιώργο - Δείτε τη μοτοσικλέτα που οδηγούσε
Έφυγε από τη ζωή η Έλενα Χαραλάμπους: Πότε θα γίνει η κηδεία και η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Με το βλέμμα στη Βουλή η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση - Τα επόμενα βήματα και το χρονοδιάγραμμα

 21.09.2026 - 11:04
Επόμενο άρθρο

Χάθηκε ξανά η 16χρονη Σωτηρούλα στη Λευκωσία - Στη δημοσιότητα η φωτογραφία της

 21.09.2026 - 11:08
Νέα Υόρκη: Η ώρα των απαντήσεων για το Κυπριακό - Χριστοδουλίδης, Γκουτέρες και Ολγκίν στο επίκεντρο των κρίσιμων επαφών

Νέα Υόρκη: Η ώρα των απαντήσεων για το Κυπριακό - Χριστοδουλίδης, Γκουτέρες και Ολγκίν στο επίκεντρο των κρίσιμων επαφών

Στη Νέα Υόρκη μεταφέρεται τις επόμενες ημέρες ένα σημαντικό μέρος της διπλωματικής προσπάθειας για το Κυπριακό, με τις επαφές γύρω από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών να δημιουργούν ένα νέο σκηνικό διαβουλεύσεων. Στο επίκεντρο, βρίσκονται οι συναντήσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη, με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ και την προσωπική απεσταλμένη του για το Κυπριακό, Μαρία Άνχελα Ολγκίν.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Νέα Υόρκη: Η ώρα των απαντήσεων για το Κυπριακό - Χριστοδουλίδης, Γκουτέρες και Ολγκίν στο επίκεντρο των κρίσιμων επαφών

Νέα Υόρκη: Η ώρα των απαντήσεων για το Κυπριακό - Χριστοδουλίδης, Γκουτέρες και Ολγκίν στο επίκεντρο των κρίσιμων επαφών

  •  21.09.2026 - 06:21
Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Δεν αποκλείω σημαντικές εξελίξεις για επανέναρξη συνομιλιών στο Κυπριακό»

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Δεν αποκλείω σημαντικές εξελίξεις για επανέναρξη συνομιλιών στο Κυπριακό»

  •  21.09.2026 - 06:27
Με το βλέμμα στη Βουλή η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση - Τα επόμενα βήματα και το χρονοδιάγραμμα

Με το βλέμμα στη Βουλή η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση - Τα επόμενα βήματα και το χρονοδιάγραμμα

  •  21.09.2026 - 11:04
Αναστάτωση σε ιδιωτικό σχολείο στη Λευκωσία - Έστειλαν μήνυμα για βόμβα

Αναστάτωση σε ιδιωτικό σχολείο στη Λευκωσία - Έστειλαν μήνυμα για βόμβα

  •  21.09.2026 - 11:05
Πέρασε η «φουρτούνα» στον ΔΗΣΥ - Τα «βρήκαν» Δίπλαρος και Καρούσος (VIDEO)

Πέρασε η «φουρτούνα» στον ΔΗΣΥ - Τα «βρήκαν» Δίπλαρος και Καρούσος (VIDEO)

  •  21.09.2026 - 09:18
VIDEO: Σοκάρουν οι λεπτομέρειες για το θανατηφόρο με θύμα τον 16χρονο Γιώργο - Δείτε τη μοτοσικλέτα που οδηγούσε

VIDEO: Σοκάρουν οι λεπτομέρειες για το θανατηφόρο με θύμα τον 16χρονο Γιώργο - Δείτε τη μοτοσικλέτα που οδηγούσε

  •  21.09.2026 - 08:40
Σχολικά κυλικεία: Οι τιμοκατάλογοι για Δημοτική και Μέση Εκπαίδευση – Πόσα θα πληρώνουν οι μαθητές

Σχολικά κυλικεία: Οι τιμοκατάλογοι για Δημοτική και Μέση Εκπαίδευση – Πόσα θα πληρώνουν οι μαθητές

  •  21.09.2026 - 06:27
Σταφυλόκοκκος: Πώς μεταδίδεται στα παιδιά - Τι κυκλοφορεί αυτή την περίοδο στην Κύπρο - Παιδίατρος στο «Τ»

Σταφυλόκοκκος: Πώς μεταδίδεται στα παιδιά - Τι κυκλοφορεί αυτή την περίοδο στην Κύπρο - Παιδίατρος στο «Τ»

  •  21.09.2026 - 06:23

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα