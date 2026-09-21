Αναστάτωση σε ιδιωτικό σχολείο στη Λευκωσία - Έστειλαν μήνυμα για βόμβα

Σύμφωνα με την Αστυνομία, την Παρασκευή λήφθηκε ηλεκτρονικό μήνυμα στο οποίο γινόταν αναφορά για τοποθέτηση βόμβας στο σχολείο. Μετά την ενημέρωση των Αρχών, τέθηκαν σε εφαρμογή οι προβλεπόμενες διαδικασίες ασφαλείας.

Έρευνες πραγματοποιήθηκαν από μέλη της Αστυνομίας το πρωί της Δευτέρας, χωρίς να εντοπιστεί οτιδήποτε ύποπτο.

Από τις εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι η απειλή ήταν φάρσα, με αποτέλεσμα να μην προκύψει οποιοσδήποτε κίνδυνος για μαθητές και προσωπικό.

Μετά την ολοκλήρωση των ερευνών και αφού κρίθηκε ότι δεν υπήρχε κίνδυνος, οι μαθητές επέστρεψαν στις αίθουσές τους.