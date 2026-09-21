Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΟικονομίαΜε το βλέμμα στη Βουλή η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση - Τα επόμενα βήματα και το χρονοδιάγραμμα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Με το βλέμμα στη Βουλή η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση - Τα επόμενα βήματα και το χρονοδιάγραμμα

 21.09.2026 - 11:04
Με το βλέμμα στη Βουλή η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση - Τα επόμενα βήματα και το χρονοδιάγραμμα

Μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου αναμένεται το νομοσχέδιο για την συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση να κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων και στις 13 Οκτωβρίου αναμένεται να ξεκινήσει η συζήτηση του, είπε σήμερα ο Υπουργός Εργασίας Μαρίνος Μουσιούττας κατά την έναρξη της σημερινής συνεδρίας του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση στο Υπουργείο Εργασίας. Όπως είπε ο Υπουργός, «προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε».

Απευθυνόμενος προς τους κοινωνικούς εταίρους ανέφερε ότι «θα πρέπει να επισπεύσετε τις επόμενες τρεις συνεδρίες ούτως ώστε να μπορέσετε να λύσετε απορίες, όσον αφορά την κατ’ άρθρο συζήτηση».

Είπε επίσης ότι όσον αφορά τη φιλοσοφία της μεταρρύθμισης είναι κάτι το οποίο είναι γνωστό εδώ και δύο χρόνια, προσθέτοντας ότι «αντιλαμβάνομαι συζητάτε πριν να έρθω εγώ και συζητάτε πάνω σε μια συγκεκριμένη φιλοσοφία και βάση, την οποία αντιλαμβάνομαι το ILO σας έχει παρουσιάσει και κατ' ιδίαν, αλλά και σε συνεδρίες τεχνικών και άλλων επιτροπών».

Είπε επίσης ότι «έχουμε δώσει ό,τι μπορούσαμε να δώσουμε μέχρι τώρα. Τις εισηγήσεις μας τις έχετε. Ήρθε η ώρα να μας πείτε πλέον ποιες είναι οι δικές σας εισηγήσεις, ούτως ώστε να μπορέσουμε να έχουν, μπορεί να υπάρξουν κάποιες διαφοροποιήσεις να υπάρξουν. Αν δεν μπορούν να υπάρξουν, επαναλαμβάνω, την πρόθεσή μας να προχωρήσουμε».

Αναφερόμενος στον 2ο πυλώνα είπε ότι «θεωρώ ότι θα μπορεί σύντομα να προχωρήσει και αυτός ο τομέας», προσθέτοντας ότι ο 1ος πυλώνας και ο μηδέν πυλώνας συζητείται εξαντλητικά. «Μπορούμε να συζητούμε ακόμα 10 χρόνια, αν θέλουμε, είμαστε στη διάθεσή σας καθημερινά να συζητούμε και να προσπαθούμε να λύνουμε απορίες ή να ακούμε εισηγήσεις και να δούμε αν μπορούμε να τις εντάξουμε στη δική μας εισήγηση».

Πρόσθεσε ότι οι επόμενες ημέρες θα είναι πιεστικές, σημειώνοντας όμως ότι «όλοι θέλουμε να προχωρήσει η μεταρρύθμιση και ο τελικός κριτής είναι η Βουλή των Αντιπροσώπων», αναφέροντας ότι αναμένει να ξεκινήσει η συζήτηση γύρω στις 13 Οκτωβρίου.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αναστάτωση σε ιδιωτικό σχολείο στη Λευκωσία - Έστειλαν μήνυμα για βόμβα
VIDEO: Σοκ για γνωστή επιχειρηματία - Δέχτηκε επίθεση με μπουκάλια έξω από το μαγαζί της
Τα είδαμε όλα: Σταθμευμένο όχημα ακριβώς κάτω από... απαγορευτική πινακίδα - Δείτε φωτογραφία
Κίνδυνος σε αγαπημένο πάρκο στη Λευκωσία - Τι συμβαίνει - Δείτε φωτογραφία
VIDEO: Σοκάρουν οι λεπτομέρειες για το θανατηφόρο με θύμα τον 16χρονο Γιώργο - Δείτε τη μοτοσικλέτα που οδηγούσε
Έφυγε από τη ζωή η Έλενα Χαραλάμπους: Πότε θα γίνει η κηδεία και η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ζώδια & Τύχη: Ποιοι είναι οι ευνοημένοι και ποιοι οι χαμένοι της εβδομάδας

 21.09.2026 - 10:40
Επόμενο άρθρο

Αναστάτωση σε ιδιωτικό σχολείο στη Λευκωσία - Έστειλαν μήνυμα για βόμβα

 21.09.2026 - 11:05
Νέα Υόρκη: Η ώρα των απαντήσεων για το Κυπριακό - Χριστοδουλίδης, Γκουτέρες και Ολγκίν στο επίκεντρο των κρίσιμων επαφών

Νέα Υόρκη: Η ώρα των απαντήσεων για το Κυπριακό - Χριστοδουλίδης, Γκουτέρες και Ολγκίν στο επίκεντρο των κρίσιμων επαφών

Στη Νέα Υόρκη μεταφέρεται τις επόμενες ημέρες ένα σημαντικό μέρος της διπλωματικής προσπάθειας για το Κυπριακό, με τις επαφές γύρω από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών να δημιουργούν ένα νέο σκηνικό διαβουλεύσεων. Στο επίκεντρο, βρίσκονται οι συναντήσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη, με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ και την προσωπική απεσταλμένη του για το Κυπριακό, Μαρία Άνχελα Ολγκίν.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Νέα Υόρκη: Η ώρα των απαντήσεων για το Κυπριακό - Χριστοδουλίδης, Γκουτέρες και Ολγκίν στο επίκεντρο των κρίσιμων επαφών

Νέα Υόρκη: Η ώρα των απαντήσεων για το Κυπριακό - Χριστοδουλίδης, Γκουτέρες και Ολγκίν στο επίκεντρο των κρίσιμων επαφών

  •  21.09.2026 - 06:21
Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Δεν αποκλείω σημαντικές εξελίξεις για επανέναρξη συνομιλιών στο Κυπριακό»

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Δεν αποκλείω σημαντικές εξελίξεις για επανέναρξη συνομιλιών στο Κυπριακό»

  •  21.09.2026 - 06:27
Με το βλέμμα στη Βουλή η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση - Τα επόμενα βήματα και το χρονοδιάγραμμα

Με το βλέμμα στη Βουλή η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση - Τα επόμενα βήματα και το χρονοδιάγραμμα

  •  21.09.2026 - 11:04
Αναστάτωση σε ιδιωτικό σχολείο στη Λευκωσία - Έστειλαν μήνυμα για βόμβα

Αναστάτωση σε ιδιωτικό σχολείο στη Λευκωσία - Έστειλαν μήνυμα για βόμβα

  •  21.09.2026 - 11:05
Πέρασε η «φουρτούνα» στον ΔΗΣΥ - Τα «βρήκαν» Δίπλαρος και Καρούσος (VIDEO)

Πέρασε η «φουρτούνα» στον ΔΗΣΥ - Τα «βρήκαν» Δίπλαρος και Καρούσος (VIDEO)

  •  21.09.2026 - 09:18
VIDEO: Σοκάρουν οι λεπτομέρειες για το θανατηφόρο με θύμα τον 16χρονο Γιώργο - Δείτε τη μοτοσικλέτα που οδηγούσε

VIDEO: Σοκάρουν οι λεπτομέρειες για το θανατηφόρο με θύμα τον 16χρονο Γιώργο - Δείτε τη μοτοσικλέτα που οδηγούσε

  •  21.09.2026 - 08:40
Σχολικά κυλικεία: Οι τιμοκατάλογοι για Δημοτική και Μέση Εκπαίδευση – Πόσα θα πληρώνουν οι μαθητές

Σχολικά κυλικεία: Οι τιμοκατάλογοι για Δημοτική και Μέση Εκπαίδευση – Πόσα θα πληρώνουν οι μαθητές

  •  21.09.2026 - 06:27
Σταφυλόκοκκος: Πώς μεταδίδεται στα παιδιά - Τι κυκλοφορεί αυτή την περίοδο στην Κύπρο - Παιδίατρος στο «Τ»

Σταφυλόκοκκος: Πώς μεταδίδεται στα παιδιά - Τι κυκλοφορεί αυτή την περίοδο στην Κύπρο - Παιδίατρος στο «Τ»

  •  21.09.2026 - 06:23

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα