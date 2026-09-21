«Τον δολοφόνησαν» - Ξέσπασε η αδελφή του Μαζωνάκη

Λίγες ημέρες μετά τον θάνατο του καλλιτέχνη, η αδερφή του μίλησε στο «Πρωινό» για την ξαφνική απώλεια του και όσα βιώνει η οικογένειά του. Σε τηλεφωνική επικοινωνία με δημοσιογράφο της εκπομπής που προβλήθηκε τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, η Μαρία Μαζωνάκη εξέφρασε τον θυμό της για την απώλεια του αδερφού της. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις συνθήκες που, όπως υποστηρίζει, οδήγησαν στον θάνατό του, σημειώνοντας ότι δεν γνωρίζει πώς ήρθε σε επαφή με τη συγκεκριμένη γιατρό ούτε λεπτομέρειες για τις θεραπείες.

Πιο αναλυτικά, δήλωσε: «Πώς να νιώθουμε; Εξοργισμένοι είναι όλοι. Εξοργισμένοι είμαστε. Ο άδικος χαμός του μας πονάει. Τι να πούμε για το παιδί; Είμαι πολύ θυμωμένη. Ο Γιώργος δολοφονήθηκε. Δολοφονούνταν διαχρονικά. Οι άνθρωποι αυτοί πάτησαν στην ανάγκη του. Δεν γνωρίζω πώς γνώρισε τη συγκεκριμένη γιατρό, ούτε γνωρίζω κάτι για τις θεραπείες».

Ο πατέρας του Γιώργου Μαζωνάκη, Μανώλης, αναφέρθηκε από την πλευρά του στην απόφαση για την προφυλάκιση των δύο γιατρών, δηλώνοντας παράλληλα ότι δεν είναι σε θέση να μιλήσει περισσότερο: «Δεν έχω δυνατότητα, δεν μπορώ να μιλήσω. Είμαι ικανοποιημένος με την απόφαση να τους προφυλακίσουν. Ευχαριστώ πολύ».

Νωρίτερα, στην εκπομπή προβλήθηκαν πλάνα με τον Μανώλη και τη Μαρία Μαζωνάκη. Σε σύντομη συνομιλία του με δημοσιογράφο της εκπομπής, ο πατέρας του τραγουδιστή απάντησε ευγενικά στην αναφορά ότι ο κόσμος βρίσκεται στο πλευρό της οικογένειας και πως ο γιος του ήταν ιδιαίτερα αγαπητός. «Καλοσύνη σας» είπε. Η Μαρία Μαζωνάκη, ενώ βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό της, ευχαρίστησε τη δημοσιογράφο, λέγοντας: «Ευχαριστώ πάρα πολύ, πήγαινε να ξεκουραστείς».

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή στις 9 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 54 ετών, από ανακοπή, κατά τη διάρκεια θεραπείας πλασμαφαίρεσης στην ιδιωτική κλινική Stem Cell, στο Κολωνάκι. Για τον θάνατό του κατηγορούνται οι γιατροί Ηλίας Θεοδωρόπουλος και Ιωάννα Γάκα, οι οποίοι προφυλακίστηκαν με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο δια παραλείψεως.

Πηγή: protothema.gr