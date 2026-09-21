Την Τρίτη το τελευταίο αντίο στον 16χρονο Γιώργο - Η παράκληση της οικογένειας

Η κηδεία θα τελεσττεί στις 15:00 στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνας, στην Αγία Μαρίνα Χρυσοχούς.

Παράκληση της οικογένειας είναι όπως αντί στεφάνων, γίνονται εισφορές για την οικογένεια, ενώ καλούνται οι μαθητές που θα παρευρεθούν στην κηδεία να φορέσουν λευκές μπλούζες.

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