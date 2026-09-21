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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Την Τρίτη το τελευταίο αντίο στον 16χρονο Γιώργο - Η παράκληση της οικογένειας

 21.09.2026 - 12:59
Την Τρίτη το τελευταίο αντίο στον 16χρονο Γιώργο - Η παράκληση της οικογένειας

Την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου θα οδηγηθεί στη τελευταία του κατοικία ο 16χρονος Γιώργος Χατζηιωάννου ο οποίος έχασε τη ζωή του σε θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στην Αργάκα.

Η κηδεία θα τελεσττεί στις 15:00 στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνας, στην Αγία Μαρίνα Χρυσοχούς.

Παράκληση της οικογένειας είναι όπως αντί στεφάνων, γίνονται εισφορές για την οικογένεια, ενώ καλούνται οι μαθητές που θα παρευρεθούν στην κηδεία να φορέσουν λευκές μπλούζες.

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