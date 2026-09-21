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ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Νέα πρόσωπα και... νέες διαδρομές επικοινωνίας στο κάδρο των ερευνών

 21.09.2026 - 13:10
Θάνατος Μαζωνάκη: Νέα πρόσωπα και... νέες διαδρομές επικοινωνίας στο κάδρο των ερευνών

Νέα πρόσωπα και νέες διαδρομές επικοινωνίας μπαίνουν στην έρευνα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, την ώρα που οι Αρχές εξετάζουν τα στοιχεία που έχουν προκύψει από τα κινητά τηλέφωνα του τραγουδιστή και των δύο γιατρών που έχουν βρεθεί στο επίκεντρο της υπόθεσης.

Στο πλαίσιο αυτό, ο υπνοθεραπευτής Νάσος Κομιανός πέρασε σήμερα το κατώφλι του 32ου τακτικού ανακριτή για να καταθέσει. Η μαρτυρία του κρίθηκε σημαντική εξαιτίας της φωτογραφίας του Γιώργου Μαζωνάκη που είχε λάβει από την Ιωάννα Γάκα.

Ο Κομιανός φέρεται να κλήθηκε να εξηγήσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έλαβε τη συγκεκριμένη εικόνα, η οποία είχε τραβηχτεί κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης, αλλά και τη σχέση του με τον τραγουδιστή.

«Ήρθα εδώ για να συμβάλλω στην έρευνα, δεν μπορώ να σας πω τι κατέθεσε γιατί η διαδικασία είναι μυστική. Εχω συναντήσει το Γιώργο Μαζωνάκη μια φορά. Ευχαριστώ που με ξεφτιλίζετε, ευχαριστώ για το διασυρμό μου» είπε φανερά εκνευρισμένος αποχωρώντας από τα δικαστήρια μετά την κατάθεσή του. Την ίδια στιγμή, η έρευνα δεν περιορίζεται πλέον στα πρόσωπα που ήταν άμεσα παρόντα στο ιατρείο την ημέρα του περιστατικού.

Οι τηλεφωνικές επικοινωνίες που έχουν ανακτηθεί εξετάζονται προκειμένου να διαπιστωθεί ποιοι ακόμη γιατροί εμφανίζονται στο ίδιο δίκτυο επαφών, καθώς και ο ρόλος τους σε γνωματεύσεις και παραπομπές ασθενών.

Έλεγχος στην Καρνεάδου και σε άλλα «ιατρεία»

Παράλληλη πορεία ακολουθεί η κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση που έχει διαταχθεί από τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών Αριστείδη Κορέα. Αντικείμενό της είναι οι έλεγχοι που είχαν γίνει στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, αλλά και συνολικά το καθεστώς εποπτείας χώρων όπου πραγματοποιούνται αναγεννητικές θεραπείες.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών φέρεται να έχει ήδη κληθεί να αποστείλει στοιχεία στις εισαγγελικές Αρχές. Στο επίκεντρο βρίσκεται το εάν είχαν πραγματοποιηθεί οι προβλεπόμενοι έλεγχοι στο συγκεκριμένο ιατρείο, τι είχαν καταγράψει οι αρμόδιοι και εάν είχαν προκύψει ζητήματα σχετικά με τη λειτουργία του χώρου ή τον εξοπλισμό που χρησιμοποιούνταν.

«Ξεσκονίζουν» τους ελέγχους του ΙΣΑ την τελευταία 5ετία

Παράλληλα, οι εισαγγελικές Αρχές αναμένεται να εξετάσουν εάν αντίστοιχοι έλεγχοι είχαν πραγματοποιηθεί τα τελευταία πέντε χρόνια και σε άλλα ιατρεία ή κέντρα όπου εφαρμόζονται σύγχρονες αναγεννητικές θεραπείες, είτε μετά από καταγγελίες είτε αυτεπάγγελτα.

Η έρευνα αποκτά έτσι ευρύτερο αντικείμενο, καθώς δεν αφορά μόνο όσα συνέβησαν στο συγκεκριμένο ιατρείο, αλλά και το πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργούν και ελέγχονται αντίστοιχες δομές.

Πηγή: newsbomb.gr

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