Αιμοδοσία εις μνήμη του Θανάση Νικολάου - «Δώστε αίμα σώστε ζωές»

Την αιμοδοσία διοργανώνει το Κέντρο Αίματος Κύπρου με αφορμή της έλλειψης αίματος και επί της ευκαιρίας του 21ου μνημόσυνου του Θανάση.

Με μήνυμα «δώστε αίμα σώστε ζωές», καλούνται όσοι μπορούν να παρευρεθούν στην αιμοδοσία η ώρα 10:00 π.μ – 1:00 μ.μ.