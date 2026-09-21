«Τον Μαζωνάκη τον συνάντησα μόνο μια φορά» - Επί δύο ώρες κατέθετε στον ανακριτή ο υπνοθεραπευτής

Η παρουσία του υπνοθεραπευτή στον ανακριτή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για την εξέλιξη της έρευνας, καθώς ο ίδιος φέρεται να είναι το πρόσωπο που έλαβε από την προφυλακισμένη γιατρό του Κολωνακίου, Ιωάννα Γάκα, φωτογραφία του τραγουδιστή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πλασμαφαίρεσης.

«Θα το μάθετε», είπε σε ερώτηση που του έγινε γιατί η Ιωάννα Γάκα του έστειλε τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη.

«Ήρθα να βοηθήσω τον ανακριτή στο έργο του. Δεν μπορώ να σας αποκαλύψω τίποτα, είναι σε εξέλιξη η έρευνα», είπε ο ίδιος βγαίνοντας από το ανακριτικό γραφείο και, απευθυνόμενος στους δημοσιογράφους, συμπλήρωσε: «Ευχαριστώ που με εξευτελίζετε. Σταματήστε τον διασυρμό μου».

Πάντως, ο ίδιος δήλωσε ότι είχε συναντήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη μία φορά μόνο.

Τέλος, ο δικηγόρος του, Ιωάννης Γλύκας, δήλωσε: «Η ανάκριση είναι μυστική. Δεν υπάρχει η δυνατότητα αποκάλυψης στοιχείων. Ο εντολέας μου είναι μάρτυρας και ήρθε αυτοβούλως στον ανακριτή για να συμβάλει στην έρευνα».

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Κομιανός έφτασε στις 10 το πρωί στον ανακριτή, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για σειρά ζητημάτων που έχουν τεθεί στο μικροσκόπιο των Αρχών.

Κατά την άφιξή του δεν προχώρησε σε καμία δήλωση προς τους δημοσιογράφους που βρίσκονταν στο σημείο.