Γιατί τα ξανθά μαλλιά σκουραίνουν όσο μεγαλώνουν τα παιδιά; - Η επιστήμη απαντά

Τι προκαλεί λοιπόν αυτή την αλλαγή; Όπως εξηγεί το Live Science, το χρώμα των μαλλιών καθορίζεται από μία πολύπλοκη αλληλεπίδραση γονιδίων, κυττάρων που παράγουν χρωστικές ουσίες και, αργότερα στην παιδική ηλικία, ορμονών. Οι επιστήμονες ωστόσο προσπαθούν ακόμα να κατανοήσουν γιατί σε ορισμένα παιδιά τα μαλλιά σκουραίνουν, ενώ σε άλλα παραμένουν ξανθά για μια ζωή.



Πού οφείλεται το χρώμα των μαλλιών, σύμφωνα με τους επιστήμονες

«Εξαρτάται από τη γενετική τους κληρονομικότητα», εξήγησε στο Live Science ο Ντέσμοντ Τόμπιν, καθηγητής Δερματολογικής Επιστήμης στο University College Dublin. Το χρώμα των μαλλιών οφείλεται στη μελανίνη, μια χρωστική ουσία που παράγεται από τα μελανοκύτταρα στους θύλακες των τριχών. Υπάρχουν δύο βασικοί τύποι μελανίνης: η ευμελανίνη, που δημιουργεί καφέ και μαύρες αποχρώσεις, και η φαιομελανίνη, που οδηγεί σε κίτρινες και κόκκινες αποχρώσεις. Σε γενικές γραμμές, όσο περισσότερη ευμελανίνη παράγεται, τόσο πιο σκούρα είναι τα μαλλιά.

Η δραστηριότητα των θυλάκων των τριχών δεν παραμένει απαραίτητα σταθερή καθ' όλη τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας. Καθώς τα παιδιά μεγαλώνουν, τα βιολογικά σήματα που ελέγχουν την παραγωγή χρωστικής μπορούν επίσης να αλλάξουν. Σύμφωνα με τον Τόμπιν, σε πολλά ξανθά παιδιά, η πιο αισθητή αλλαγή συμβαίνει κατά την εφηβεία, συνήθως μεταξύ 10 και 13 ετών. Είναι πιθανό οι ορμονικές αλλαγές κατά την εφηβεία, όπως τα οιστρογόνα και τα ανδρογόνα που διεγείρουν την αυξημένη παραγωγή ευμελανίνης, να κάνουν σταδιακά τα μαλλιά πιο σκούρα. «Όσα παραμένουν ξανθά συνήθως έχουν μια γενετικά καθορισμένη μείωση στον σχηματισμό χρωστικής ευμελανίνης», πρόσθεσε ο Τόμπιν.



Ωστόσο, οι επιστήμονες δεν έχουν ακόμη διαπιστώσει με ακρίβεια πώς ακριβώς οι ορμόνες προκαλούν αυτή την αλλαγή.

Ένα στοιχείο προέρχεται από μια ομάδα ορμονών που ονομάζονται μελανοκορτίνες. Μία από αυτές, η άλφα-MSH, λειτουργεί έτσι ώστε τα κύτταρα που παράγουν χρωστικές να παράγουν περισσότερη μελανίνη. Στο δέρμα, η άλφα-MSH ενεργοποιείται από την υπεριώδη ακτινοβολία και συμβάλλει στο μαύρισμα του δέρματος. Στην περίπτωση των μαλλιών, όμως, η εικόνα είναι πιο περίπλοκη. Οι επιστήμονες δεν έχουν αποδείξει ότι η αύξηση της άλφα-MSH, της τεστοστερόνης, των οιστρογόνων ή κάποιας άλλης συγκεκριμένης ορμόνης είναι αυτή που κάνει τα ξανθά μαλλιά να σκουραίνουν. Το σύστημα των μελανοκορτινών δείχνει ότι οι ορμόνες μπορούν να δώσουν σήματα στα κύτταρα που παράγουν χρωστικές ουσίες ώστε να αυξήσουν την παραγωγή ευμελανίνης. Δεν είναι όμως ακόμη ξεκάθαρο αν οι αλλαγές σε αυτό το σύστημα ευθύνονται για τα μαλλιά που από ξανθά σκουραίνουν κατά την εφηβεία.

Ο ερευνητής Βόιτσεχ Μπρανίτσκι ανέφερε στο Live Science ότι είναι πιθανό οι ορμόνες να επηρεάζουν διαφορετικά τους θύλακες των τριχών, ανάλογα με το γενετικό υπόβαθρο κάθε παιδιού. Έτσι, δύο παιδιά που ξεκινούν με παρόμοια ξανθά μαλλιά μπορεί να αντιδράσουν διαφορετικά στις ορμονικές αλλαγές της εφηβείας. «Η έρευνα σχετικά με τις διαφοροποιήσεις του ανθρώπινου γονιδιώματος έχει προχωρήσει αρκετά, όμως δεν έχουν ακόμη εξηγηθεί όλες οι πτυχές τους», δήλωσε ο Μπρανίτσκι.

Πηγή: iefimerida.gr