«Ο πρώην σύντροφος της την μαχαίρωσε σε όλο το σώμα» - Σοκ από τα ευρήματα του ιατροδικαστή για τη δολοφονία στην Ηγουμενίτσα

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ιατροδικαστής που εξέτασε τη σορό της νεαρής κοπέλας εντόπισε μαχαιριές σε όλο της το σώμα. Συγκεκριμένα στον θώρακα και στη ράχη, ενώ φέρει δύο βαθιά τραύματα στον τράχηλο και ένα στο πόδι.

Ο καθ’ ομολογίαν δράστης της γυναικοκτονίας, ο οποίος νοσηλεύεται φρουρούμενος στο Νοσοκομείο Φιλιατών, φέρει πολλά αυτοπροκληθέντα τραύματα, κυρίως στο αριστερό τμήμα του θώρακα, κοντά στην καρδιά. Έχει ένα τουλάχιστον βαθύ τραύμα στον αριστερό πνεύμονα και οι γιατροί του έκαναν παροχέτευση.



Έπεσε σε αντιφάσεις και ομολόγησε τη γυναικοκτονία



Υπενθυμίζεται ότι ο 27χρονος ομολόγησε τα ξημερώματα στους αστυνομικούς ότι σκότωσε την 25χρονη πρώην σύντροφό του χθες το βράδυ, σε κιόσκι του ποδηλατόδρομου στην Ηγουμενίτσα, καθώς είχαν οικονομική διαφορά.



Ο 27χρονος, ο οποίος κατηγορείται για ανθρωποκτονία με δόλο, υποστήριξε αρχικά στους αστυνομικούς ότι αυτός και η 25χρονη δέχτηκαν επίθεση από αγνώστους.

Την 25χρονη εντόπισε ένας πολίτης, ο οποίος τηλεφώνησε στην Αστυνομία. Την ίδια ώρα, ο καθ' ομολογίαν δράστης τηλεφώνησε επίσης στην Άμεση Δράση και ζήτησε βοήθεια.

Γρήγορα όμως, οι άντρες της Ασφάλειας εξιχνίασαν την υπόθεση. Στη συνέχεια, ο 27χρονος υπέδειξε στους αστυνομικούς πού είχε πετάξει το μαχαίρι.

Πηγή: iefimerida.gr