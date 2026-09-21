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ΕΛΛΑΔΑ

Αιφνίδιος θάνατος 15χρονου: «Βρήκαν το παιδί πεσμένο μπρούμυτα» - Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες της τραγωδίας στην Ελλάδα

 21.09.2026 - 11:16
Αιφνίδιος θάνατος 15χρονου: «Βρήκαν το παιδί πεσμένο μπρούμυτα» - Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες της τραγωδίας στην Ελλάδα

Άγνωστη παραμένει η αιτία της αιφνίδιας κατάρρευσης του 15χρονου στην Καρίτσα Λάρισας, με νέα στοιχεία να αποκαλύπτουν όσα συνέβησαν από τη στιγμή που το παιδί εντοπίστηκε από οικεία του πρόσωπα μέχρι την άφιξη του ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με ιατρικές πηγές που επικαλείται το onlarissa.gr, ο ανήλικος δεν είχε γνωστό ιστορικό προβλημάτων υγείας, ενώ τίποτα από τα μέχρι στιγμής δεδομένα δεν φαίνεται να είχε προειδοποιήσει για την τραγική εξέλιξη.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, επρόκειτο για ένα παιδί ιδιαίτερα ανεπτυγμένο σωματικά για την ηλικία του.

Ο 15χρονος βρέθηκε από οικεία του πρόσωπα πεσμένος μπρούμυτα και με αφρούς στο στόμα, με αποτέλεσμα να σημάνει αμέσως συναγερμός και να κληθεί το ΕΚΑΒ. «Μιλάμε για ένα πολύ ανεπτυγμένο παιδί, χωρίς ιστορικό υγείας. Οι οικείοι του το βρήκαν πεσμένο μπρούμυτα να βγάζει αφρούς», αναφέρουν χαρακτηριστικά ιατρικές πηγές.

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Όταν οι διασώστες του ΕΚΑΒ έφτασαν στο σημείο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο καρδιακός ρυθμός του 15χρονου ήταν μη απινιδώσιμος, περιορίζοντας τις δυνατότητες παρέμβασης εκείνη τη στιγμή.

Παρά τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν για να σωθεί, το παιδί δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Πλέον, το βάρος πέφτει στη διερεύνηση των αιτιών που προκάλεσαν την ξαφνική κατάρρευση ενός 15χρονου χωρίς γνωστό ιατρικό ιστορικό.

«Εκ των πραγμάτων, φως στα αίτια του θανάτου του θα δώσει η ιατροδικαστική εξέταση και οι εργαστηριακές εξετάσεις», επισημαίνουν οι ιατρικές πηγές.

Οι απαντήσεις για το τι ακριβώς συνέβη αναμένεται να προκύψουν από τα ευρήματα της νεκροψίας-νεκροτομής και κυρίως από τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων.

Πηγή: protothema.gr

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