«Μίλησε» η νεκροτομή για τον 16χρονο Γιώργο - Όσα κατέδειξε

Η νεκροτομή πραγματοποιήθηκε από τον ιατροδικαστή Δρ Ορθόδοξο Ορθοδόξου, στο νεκροτομείο Λευκωσίας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο θάνατος του 16χρονου επήλθε από βαρύτατη κρανιοεγκεφαλική κάκωση, καθώς και από πολλαπλές κακώσεις σώματος και ζωτικών οργάνων.

Οι έρευνες της Αστυνομίας για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το θανατηφόρο τροχαίο συνεχίζονται.