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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Χάθηκε ξανά η 16χρονη Σωτηρούλα στη Λευκωσία - Στη δημοσιότητα η φωτογραφία της

 21.09.2026 - 11:08
Χάθηκε ξανά η 16χρονη Σωτηρούλα στη Λευκωσία - Στη δημοσιότητα η φωτογραφία της

Η Σωτηρούλα Οικονομίδου, 16 ετών, από Λευκωσία, απουσιάζει από τον χώρο διαμονής της στην Αγλαντζιά, από τις 20/09/2026.

Η 16χρονη περιγράφεται ως λεπτής σωματικής διάπλασης, ύψους 1.60μ. περίπου, με μακριά μαύρα μαλλιά και μαύρα μάτια. Κατά τον χρόνο αναχώρησης της φορούσε μακρύ παντελόνι λεοπαρδαλέ σχεδιασμού και άσπρη κοντομάνικη φανέλα.

Παρακαλείται οποιοδήποτε πρόσωπο γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό της, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λευκωσίας, στο τηλέφωνο 22-802222 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.

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