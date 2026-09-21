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Ζώδια & Τύχη: Ποιοι είναι οι ευνοημένοι και ποιοι οι χαμένοι της εβδομάδας

 21.09.2026 - 10:40
Ζώδια & Τύχη: Ποιοι είναι οι ευνοημένοι και ποιοι οι χαμένοι της εβδομάδας

Με καταπληκτικές ειδήσεις και μηνύματα, θετικές εξελίξεις σε προσωπικές υποθέσεις, επιτυχημένες συζητήσεις και συναντήσεις, ιδέες και προτάσεις που φέρνουν επέκταση ξεκινά η εβδομάδα για Παρορμητικούς και Σταθερούς του β' δεκαημέρου, με το εξάγωνο του Ερμής από τον Ζυγού με τον Δία στον Λέοντα.

Ο Ήλιος μπαίνει στον Ζυγό στις 23 του μήνα, φέρνοντας το φθινόπωρο, εφ' όσον μαζί του έρχεται και η φθινοπωρινή Ισημερία, οπότε Παρορμητικοί και Μεταβλητοί καλούνται νε επικεντρωθούν πια στην καινούργια σεζόν και στις απαιτήσεις της.

Ενδεχομένως να επιχειρήσουν νέες σχέσεις και συνεργασίες ή να αυξήσουν τον κύκλο των επαφών τους. Τέλος, στις 26/9 έχουμε την Πανσέληνο στον Κριό και ταυτόχρονα την αντίθεση του Ήλιου με τον Ποσειδώνα στον Κριό και το τρίγωνό του με τον Πλούτωνα στον Υδροχόο που όσο να πεις δεν είναι και από τις πιο ξεκάθαρες, καθώς προθέσεις, σχέδια και ενέργειες θα κρατηθούν κρυφές από όλα τα ζώδια των πρώτων ημερών, ενώ δεν αποκλείεται άλλα να δείχνουν κι άλλα να επιδιώκουν πραγματικά.

ΤΥΧΕΡΑ

Όλα τα ζώδια του β' δεκαημέρου, με τον Ερμή σε εξάγωνο με τον Δία, να αναμένουν μια πολύ ευχάριστη έναρξη της εβδομάδας. Ευχάριστες ειδήσεις και τυχερά συναπαντήματα, επέκταση, διάδοση πληροφοριών, πολλές και χρήσιμες επαφές και προτάσεις για ανάπτυξη οικονομική ή επαγγελματική είναι από τα βασικά αυτής της όψης.

Επιπλέον, έξοδοι, βόλτες, διεύρυνση οριζόντων, επιτυχία σε ταξίδια, σπουδές, όπως επίσης και συζητήσεις ή ιδέες που φέρνουν λύσεις σε προσωπικές ή γραφειοκρατικές υποθέσεις. Το κλίμα γίνεται ιδιαίτερα αισιόδοξο ενώ ευνοούνται και οι αγορές, κυρίως όσες έχουν να κάνουν με μέσα επικοινωνίας, μεταφοράς, οικιακού ή τεχνολογικού εξοπλισμού και οτιδήποτε κάνει τη ζωή ή την καθημερινότητα πιο εύκολη.

ΑΤΥΧΑ

Όλα τα ζώδια των πρώτων ημερών, η Πανσέληνος, συνοδία Ποσειδώνα και Πλούτωνα, εκτός του όμορφου θεάματος, δεν έρχεται να φωτίσει πτυχές της ζωής τους, αλλά να αποκρύψει ή να συγκαλύψει σημαντικά δεδομένα, που αργότερα θα φανεί το αντίκτυπο που έχουν. Το μόνο σίγουρο είναι ότι έχει μια έντονη δυναμική που θα προκαλέσει αντιδράσεις ή θα βγάλει στη φόρα πράγματα που έπρεπε να μείνουν καλά κρυμμένα, ανακατεύοντας την τράπουλα, μπερδεύοντας ή παραπλανώντας. Εννοείται ότι θα δημιουργηθούν πολλές παρεξηγήσεις σε όλους τους σημαντικούς τομείς κι ίσως φέρει και το τέλος... της αθωότητας κάποιων, που πίστευαν, νόμιζαν ή ήλπιζαν μια διαφορετική εξέλιξη.

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