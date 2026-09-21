Πάλμας: Πάει Κάιρο για την 6η Τριμερή Υπουργών Άμυνας Κύπρου-Ελλάδας-Αιγύπτου

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας, στο περιθώριο της τριμερούς συνάντησης, ο κ. Πάλμας θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου, Abdel Fattah Saeed Hussein Khalil El-Sisi και θα πραγματοποιήσει ξεχωριστές διμερείς συναντήσεις με τους δύο ομολόγους του, Αντιστράτηγο Ashraf Salem Zaher και Νίκο Δένδια, κατά την οποία θα συζητηθούν θέματα διμερούς συνεργασίας, καθώς και περιφερειακά ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος, με έμφαση στις τελευταίες εξελίξεις ασφάλειας και στις προοπτικές περαιτέρω ενίσχυσης της μεταξύ μας συνεργασίας.