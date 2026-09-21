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Ούτε μασάζ, ούτε σάουνα: Επιχειρηματίας ανοίγει ινστιτούτο «ξυσίματος» ως νέα μέθοδος χαλάρωσης

 21.09.2026 - 16:56
Ούτε μασάζ, ούτε σάουνα: Επιχειρηματίας ανοίγει ινστιτούτο «ξυσίματος» ως νέα μέθοδος χαλάρωσης

Ο 32χρονος μετέτρεψε μια απλή ανάγκη χαλάρωσης σε κερδοφόρα επαγγελματική υπηρεσία. Οι πελάτες ξαπλώνουν και το προσωπικό τους ξύνει με ειδικά πλαστικά νύχια.

Μια παιδική ανάμνηση και ένα βίντεο στο διαδίκτυο έδωσαν στον 32χρονο Ζανγκ Σιαοτσάο την ιδέα για μια ιδιαίτερα ασυνήθιστη επιχείρηση στην Κίνα: σαλόνια όπου οι πελάτες πληρώνουν για να τους ξύνουν την πλάτη.

Ο Ζανγκ εμπνεύστηκε την ιδέα αφού είδε ένα σύντομο βίντεο με μια γυναίκα να ξύνει την πλάτη του συζύγου της, και όταν είδε ότι στα σχόλια, αρκετοί χρήστες έλεγαν ότι θα πλήρωναν κάποιον για να τους προσφέρει την ίδια υπηρεσία, όλα άλλαξαν. Η ιδέα τού θύμισε τα παιδικά του χρόνια, όταν του άρεσε να αποκοιμιέται καθώς ο πατέρας του τού χάιδευε και του έξυνε απαλά την πλάτη.

Από τις αποτυχημένες επιχειρήσεις στο «σαλόνι ξυσίματος»

Όταν άνοιξε το πρώτο του κατάστημα στην περιοχή Μπάο'αν της Σεντζέν, ο Ζανγκ δεν είχε πίσω του ιδιαίτερα επιτυχημένη επιχειρηματική πορεία, μιας και μετά την αποφοίτησή του από ένα μικρό πανεπιστήμιο, άλλαξε επτά δουλειές μέσα σε έναν χρόνο, ενώ στη συνέχεια δημιούργησε δύο επιχειρήσεις που απέτυχαν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Αυτή τη φορά, όμως, το ρίσκο του φαίνεται να απέδωσε, ανοίγοντας και ένα δεύτερο κατάστημα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα δύο καταστήματα αποφέρουν πλέον συνολικά περίπου 100.000 γιουάν τον μήνα (περίπου 13.000€), ενώ η επιχείρηση έχει ήδη περάσει σε κερδοφορία, παρότι ξεκίνησε μόλις τον Μάιο. Ο Ζανγκ σχεδιάζει τώρα να επεκτείνει την υπηρεσία σε ολόκληρη την Κίνα, με στόχο τη δημιουργία 100 νέων καταστημάτων, ενώ θέλει το επαγγελματικό ξύσιμο να εξελιχθεί σε αναγνωρισμένο επάγγελμα.

 

Έχει δηλώσει ότι οι άνθρωποι στις μεγάλες πόλεις έχουν γενικά υψηλά επίπεδα στρες και η ζήτηση για αυτού του είδους την υπηρεσία είναι μεγάλη, ενώ ανέφερε πως, ορισμένοι πελάτες του λένε ότι η υπηρεσία είναι πιο χαλαρωτική ακόμη και από ένα μασάζ και ότι ήδη υπάρχουν αρκετοί τακτικοί πελάτες.

Πώς λειτουργεί

Η διαδικασία είναι απλή: οι πελάτες ξαπλώνουν και τα μέλη του προσωπικού χρησιμοποιούν ειδικά πλαστικά νύχια για να τους ξύνουν το σώμα.

Ο Ζανγκ υποστηρίζει ότι χρειάστηκε να μελετήσει διαφορετικές τεχνικές ξυσίματος και να δημιουργήσει ακόμη και δικές του, καθώς δεν υπήρχε αντίστοιχη υπηρεσία από την οποία θα μπορούσε να πάρει ιδέες. Η χρέωση ανέρχεται σε 300 γιουάν (περίπου 40€) την ώρα, με τον επιχειρηματία να υποστηρίζει ότι η υπηρεσία απευθύνεται κυρίως σε ανθρώπους που αναζητούν έναν διαφορετικό τρόπο να μειώσουν το στρες και να βελτιώσουν την ποιότητα του ύπνου τους.

 

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