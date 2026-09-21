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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θλίψη: Έφυγε από τη ζωή ο Φρίξος Χατζηζηνοβίου - Φωτογραφία

 21.09.2026 - 17:17
Θλίψη: Έφυγε από τη ζωή ο Φρίξος Χατζηζηνοβίου - Φωτογραφία

Θλίψη σκόρπισε στην οικογένεια και στους οικείους του η είδηση του θανάτου του Φρίξου Χατζηζηνοβίου, από την Πάφο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τη Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2026, σε ηλικία 80 ετών.

Το τελευταίο αντίο θα πουν συγγενείς, φίλοι και όσοι τον γνώριζαν την Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, στις 4:00 το απόγευμα, στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων στην Κάτω Πάφο.

Η ταφή θα ακολουθήσει στο Παλαιό Κοιμητήριο Πάφου Έξω Βρύσης.

Τον Φρίξο Χατζηζηνοβίου αποχαιρετούν η σύζυγός του, τα παιδιά, τα εγγόνια, τα αδέλφια και οι λοιποί συγγενείς του.

Η οικογένεια παρακαλεί όπως, αντί στεφάνων, γίνονται εισφορές για τον ΠΑΣΥΚΑΦ.

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