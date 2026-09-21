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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΒΒ: Αυτός ο δρόμος κλείνει για ολοκλήρωση εργασιών επιδιόρθωσης στις κρίσιμες υπόγειες υποδομές

 21.09.2026 - 15:22
ΒΒ: Αυτός ο δρόμος κλείνει για ολοκλήρωση εργασιών επιδιόρθωσης στις κρίσιμες υπόγειες υποδομές

Ο δρόμος M1, στην περιοχή του Αστυνομικού Σταθμού των Βρετανικών Βάσεων Ακρωτηρίου, θα παραμείνει κλειστός μέχρι αύριο, Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου, στις 12:00.

Ο δρόμος αναμένεται να ανοίξει για την κυκλοφορία στις 12:00, με την ολοκλήρωση των εργασιών επιδιόρθωσης στις κρίσιμες υπόγειες υποδομές.

Οι οδηγοί καλούνται να ακολουθούν την υφιστάμενη οδική σήμανση και τις καθορισμένες διαδρομές εκτροπής μέχρι την επαναλειτουργία του δρόμου.

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