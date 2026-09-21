ΒΒ: Αυτός ο δρόμος κλείνει για ολοκλήρωση εργασιών επιδιόρθωσης στις κρίσιμες υπόγειες υποδομές

Ο δρόμος αναμένεται να ανοίξει για την κυκλοφορία στις 12:00, με την ολοκλήρωση των εργασιών επιδιόρθωσης στις κρίσιμες υπόγειες υποδομές.

Οι οδηγοί καλούνται να ακολουθούν την υφιστάμενη οδική σήμανση και τις καθορισμένες διαδρομές εκτροπής μέχρι την επαναλειτουργία του δρόμου.